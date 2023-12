Tin tức 24h qua: Chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu từ tháng 7/2024

Chốt đề xuất tăng 6% lương tối thiểu từ tháng 7/2024

Trưa 20/12, sau phiên đàm phán, thương lượng lần thứ hai, tất cả thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, thời gian áp dụng từ 1/7/2024.

Chốt tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2024

Ngay sau khi phiên họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia kết thúc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, đánh giá mức tăng 6% là phù hợp trong bối cảnh người lao động chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp.

"Mức tăng này cơ bản đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động" - ông Ngọ Duy Hiểu, cho hay.

Với mức tăng lương tối thiểu vùng này, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên để người lao động nâng cao năng suất, cùng doanh nghiệp vượt khó.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Chiều 20/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 34 (diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 20/12/2023).

Ông Lưu Bình Nhưỡng

Theo Thông cáo báo chí, tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương nhận thấy: Ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cắt cabin giải cứu 4 người mắc kẹt sau tai nạn trên đường tránh Nam Hải Vân

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc cách hầm Hải Vân khoảng 2km bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải cẩu chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên 2 xe bị thương và mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Cảnh sát dùng thiết bị chuyên dụng tiến hành cắt phần cabin để đưa 4 người ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có 2 người bị gãy tay, chân, gãy xương.

Vừa được tuyên dương về thành tích bắt trộm, một tháng sau đã bị bắt vì cướp tài sản

Ngày 20/12, Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa bắt đối tượng Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) trong một vụ chặn đường cướp tài sản người đi đường trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đối tượng Phạm Hoàng Nhã

Đáng chú ý, trước đó, Nhã cùng 2 thanh niên khác trình báo về việc phát hiện 2 người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản tại cơ sở massage thuộc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long sau đó đã truy bắt được 1 nghi can cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vào ngày 9/11, trong lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhã là 1 trong 3 thanh niên được Công an thị trấn Phước Long tuyên dương do tham gia cùng cảnh sát vây bắt trộm.

