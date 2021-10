Cả ngàn người hồi hương chạy xe máy qua hầm Hải Vân trong đêm

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 06:55 AM (GMT+7)

Phương án cho xe máy chạy trong hầm Hải Vân đã được thay đổi vào phút cuối khi dòng người hồi hương với các đoàn xe máy đi trong đêm mưa.

Đêm 6-10, CSGT phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng khác TP Đà Nẵng đã tổ chức cho dòng người hồi hương với hàng trăm xe máy chạy qua hầm.

Phương án này đã thống nhất chọn vào phút cuối so với phương án ban đầu là trung chuyển người và xe riêng bằng ô tô chuyên dùng.

Theo đó, dòng người về quê bằng xe máy chạy trên đường tránh phía Nam hầm Hải Vân, vừa qua giao lộ với đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu) sẽ tập trung lại. Sau đó, lực lượng CSGT dẫn đoàn chạy xuyên qua hầm dài 6 km này.

Khoảng 22 giờ 25 ngày 6-10, cả ngàn người với hàng trăm xe máy đã được CSGT dẫn đoàn xuất phát để vào hầm chạy về hướng tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Những tình nguyện viên vẫy tay chào, chúc mọi người về quê bình an. Các xe ô tô đã được chặn lại không lưu thông qua hầm trước khi dòng người xuất phát và sau đó một thời gian để đảm bảo dưỡng khí tốt trong hầm cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Khi dòng xe máy đã đảm bảo an toàn ra khỏi hầm thì bên này các ô tô mới được xuất phát vào hầm.

Cả ngàn người chuẩn xuất phát chạy vào hầm Hải Vân trong đêm nay đến sáng mai. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo quy định, các xe không được mang theo bình xăng dự trữ, mỗi xe sẽ được đổ xăng đầy bình miễn phí tại nơi chờ qua hầm. Tại đây, rất nhiều đoàn tình nguyên viên cũng sẽ sửa xe như: căng sên, chỉnh đèn, kiểm tra máy… trước khi xuất phát.

Việc chạy xe máy qua hầm sẽ tiết kiệm thời gian và tránh được nguy hiểm so với đi đường đèo Hải Vân. Nếu dùng xe trung chuyển sẽ mất nhiều thời gian và không đảm bảo tốt nhất về phòng chống dịch.

CSGT chặn xe ô tô để người dân hồi hương qua hầm an toàn. Ảnh: HẢI HIẾU

Những ngày qua, dòng người từ các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đi xe máy, đi bộ về quê tìm sự an toàn trong dịch COVID-19 liên tục đổ về miền Trung, có người đi đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc.

Trên đường đi, họ được người dân hai bên đường giúp sức từ ăn uống, xăng đến sửa xe miễn phí để giảm bớt nhọc nhằn. Nhiều người Đà Nẵng đã ngủ lại trên đèo để chờ từng đoàn người về để tiếp từng tô súp, bát cháo nóng. Có cả tình nguyện viên y tế vẫn luôn túc trực để hỗ trợ sức khỏe cho những người về quê.

