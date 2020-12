Triệu tập tài xế cố thủ trong xe khách để livestream, chống đối công an

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 15:29 PM (GMT+7)

Tài xế có biểu hiện say xỉn, lùi xe không đúng quy định. Khi bị đưa về trụ sở Công an TP. Đà Lạt, đối tượng “cố thủ” trong xe, nằm gác chân lên vô lăng, liên tục điện thoại, livestream cười nói vui vẻ…

N.A.C tại cơ quan công an

Ngày 25/12, Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT - TT) Công an TP Đà Lạt cho biết đã gửi giấy mời N.A.C (34 tuổi, trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đến cơ quan công an làm việc.

Đêm hôm trước (24/12), phát hiện chiếc xe khách loại 16 chỗ do N.A.C điều khiển chạy lùi không đúng quy định, xe hết niên hạn đăng kiểm nên Đội CSGT - TT đề nghị tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính.

Vì N.A.C có biểu hiện say xỉn, chống đối, không hợp tác nên lực lượng chức năng phải đưa tài xế và chiếc xe khách về trụ sở Công an TP.Đà Lạt để làm việc. Tài xế này xin đi vệ sinh nhưng lại ngồi lỳ trong đó hơn 30 phút. Đến khoảng 19 giờ 10, C ra khỏi nhà vệ sinh rồi leo lên xe, khoá cửa và “cố thủ” trong đó.

C nằm gác chân lên vô lăng, liên tục gọi điện thoại, livestream cười nói vui vẻ, mặc cho các cán bộ Đội CSGT-TT liên tục gõ cửa, yêu cầu ra khỏi xe. Đến khoảng 21 giờ 20’, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt đã phải phá khóa từ phía sau xe khách; khống chế, đưa N.A.C vào trụ sở làm việc.

Tài xế "cố thủ" trong xe.

Tài xế này liên tục chống đối, không cho lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, không ký biên bản và làm xét nghiệm ma túy.

Đến 22 giờ, công an đưa N.A.C vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xét nghiệm máu nhưng đối tượng liên tục chống cự, đòi gọi điện cho người thân cầu cứu, không cho bác sĩ lấy mẫu máu xét nghiệm. Khi chủ xe khách và người nhà của C từ Đức Trọng tìm đến Bệnh viện khuyên can, tài xế này vẫn không chấp hành quy định.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, niêm phong chiếc xe khách 16 chỗ do N.A.C điều khiển để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Niêm phong chiếc xe khách.

Thấy N.A.C có biểu hiện mất kiểm soát, hành vi không bình thường, lực lượng chức năng cho gia đình bảo lãnh đối tượng về nhà; sau đó triệu tập lên làm việc để xử lý các hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống đối lực lượng chức năng…

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trieu-tap-tai-xe-co-thu-trong-xe-khach-de-livestream-chong-doi-cong-an-1769421.tpo