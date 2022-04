Tin tức 24h qua: Biển số xe “ngũ quý 9 - 999.99” ở Nghệ An đã có chủ

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Biển số xe “ngũ quý 9 - 999.99” ở Nghệ An đã có chủ; Công an đề nghị tạm dừng chuyển nhượng bất động sản của Trịnh Văn Quyết... là những tin nóng nhất 24h qua.

Biển số xe “ngũ quý 9 - 999.99” ở Nghệ An đã có chủ

Theo thông tin từ giấy hẹn ngày 14/4/2022 của Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An thì BKS 37A - 999.99 được đăng ký mới cho xe hiệu KIA, loại xe SONET. Chủ sở hữu cho con xe này là anh T.H.T (SN 1971, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Chủ sở hữu cho con xe này là anh T.H.T (SN 1971, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Theo cán bộ Đội Đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, biển số này vừa được bấm hoàn toàn ngẫu nhiên. Cũng theo vị cán bộ này, khi hết đầu số 9, xe ô tô con ở Nghệ An sẽ chuyển sang đầu biển K.

Công an đề nghị tạm dừng chuyển nhượng bất động sản của Trịnh Văn Quyết

Ngày 14/4, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới đây có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh/thành phố, liên quan đến việc điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và một số đơn vị khác.

Cơ quan điều tra đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên bốn cá nhân.

Những người này gồm ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên.

Khen thưởng đột xuất 5 người cùng đại úy công an cứu người ở biển Vũng Tàu

Ngày 13/4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức khen thưởng đột xuất các cá nhân dũng cảm tham gia cứu nhóm du khách đuối nước khi tắm biển tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Sáu cá nhân được nhận Bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh gồm đại úy Thái Ngô Hiếu , Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai và 5 công nhân của Công ty Phát triển Xây dựng Đại Phát.

Trong số cá nhân được khen thưởng, có 2 cá nhân trực tiếp phát hiện, bơi ra cứu được 4 người đưa vào bờ an toàn là đại úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Văn Quốc được thưởng 20 triệu đồng. 4 người còn lại mỗi người được thưởng 10 triệu đồng.

Cũng tại buổi lễ, Huyện ủy, UBND huyện Long Điền, Công ty Phát triển Xây dựng Đại Phát và Khu du lịch Zenna Resort cũng trao tiền thưởng tới anh Hiếu và 5 công nhân.

Bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh

Ngày 14/4, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại khu đô thị Greenbay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – là người nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook).

Qua điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện Đặng Như Quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên, có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Cấp hộ chiếu vắc - xin cho người dân từ 15/4

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.312.852 ca, trong đó có 8.853.810 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Từ ngày 15/4, Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Nếu các thông tin tiêm chủng thiếu, sai sót người dân sẽ chưa được cấp hộ chiếu vắc-xin.

Ngày 14/4, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabien-so-xe-ngu-quy-9-99999-o-nghe-an-da-co-chu-5020221441959233...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quabien-so-xe-ngu-quy-9-99999-o-nghe-an-da-co-chu-502022144195923300.htm