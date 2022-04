Tin tức 24h qua: Bé gái sống sót kỳ diệu sau gần 1 tiếng rơi xuống biển

Bé gái sống sót kỳ diệu sau gần 1 tiếng rơi xuống biển; Nhập đơn bà Hàn Ni tố cáo Nguyễn Phương Hằng vào vụ án đang khởi tố... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bé gái sống sót kỳ diệu sau gần 1 tiếng rơi xuống biển

Khoảng 6h40 ngày 28/4, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai, thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã nhận được tin báo của ngư dân Hà Văn Sinh về trường hợp cháu bé bị rơi xuống biển.

Cụ thể, khi phương tiện mảng xốp của ông Sinh đang hoạt động tại vị trí cách Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai khoảng 800 mét thì cháu bé sinh năm 2021 bất ngờ bị rơi xuống biển. Trên phương tiện lúc đó có 5 người, bao gồm cả bố và mẹ của cháu bé.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhanh chóng đưa bé gái bị rơi xuống biển gần 1 giờ đồng hồ vào đất liền điều trị

Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai đã lập tức triển khai lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ gia đình tìm kiếm và đã phát hiện, cứu vớt được cháu bé đưa vào bờ để sơ cứu kịp thời.

Đến khoảng 7h25 cùng ngày, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh trở lại và được đơn vị bố trí 1 xuồng cùng 4 CBCS biên phòng hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, TP Cẩm Phả để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định.

Nhập đơn bà Hàn Ni tố cáo Nguyễn Phương Hằng vào vụ án đang khởi tố

Ngày 29/4, Công an TP.HCM đã ra thông báo nhập đơn bà Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng mà Công an TP.HCM đã khởi tố bà Hằng trước đó để điều tra chung.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra năm 2021 - 2022 tại TP.HCM do bị can Nguyễn Phương Hằng (ngụ tại quận 1, TP.HCM) thực hiện.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người.

Theo Công an TP.HCM, do đơn tố giác về tội phạm của bà Hàn Ni có liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng, nên Công an TP.HCM đã nhập đơn này vào vụ án đang điều tra để điều tra chung.

Thầy giáo bị đình chỉ vì tát nam sinh rách màng nhĩ

Sự việc xảy ra vào ngày 27/4, tại tiết Lịch sử của lớp 10D3 trường THPT Bắc Yên Thành (Nghệ An), một nam sinh tự ý sử dụng điện thoại di động và bị cô giáo đứng lớp phát hiện.

Nữ giáo viên này báo thầy Hồ Văn Lịch. Trong lúc làm việc, thầy Lịch đã có hành động tát nam sinh này, khiến nam sinh bị rách màng nhĩ.

Một lãnh đạo trường THPT Bắc Yên Thành cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thầy Lịch đã bị đình chỉ dạy học 15 ngày, kể từ ngày 28/4.

Thông tin chàng trai Bắc Ninh nhặt được bé gái ở nghĩa trang, quyết ở vậy nuôi con là không đúng

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin về anh Nguyễn Văn Hà (SN 1993, ở xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh), nhặt được bé gái bị bỏ rơi dưới gốc tre ở nghĩa trang mang về nuôi khiến nhiều người cảm phục.

Bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ đẻ anh Hà) cho biết, thông tin được chia sẻ trên mạng là không đúng sự thật. Anh Hà không bị bỏ rơi mà vẫn có gia đình, có bố mẹ. Bà Hằng cho biết, trước đó, anh Hà gặp và quen biết mẹ cháu bé trên mạng rồi có bầu, gia đình bà đón về chăm sóc, tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, họ sinh được bé. Khi bé được 9 tháng, mẹ cháu bỏ đi biệt tích đến giờ không biết ở đâu nên gia đình bà Hằng nuôi dưỡng, chăm sóc bé.

Ông Nguyễn Văn Hữu – Trưởng thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) cho biết, thông tin về việc anh Hà nhặt được bé gái bị bỏ rơi ở nghĩa trang là không chính xác. Bé gái được anh Hà và gia đình nuôi từ bé.

Sau tiếng nổ lớn, trường mầm non ở Yên Bái cháy rụi

Khoảng 17h ngày 27/4, sau khi tan học, các em học sinh Trường Mầm non Nậm Mười ở Khu lẻ Làng Cò, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Yến Bái được gia đình đến đón về, giáo viên cũng về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường được người dân thông báo nghe thấy tiếng nổ từ ổ điện rồi có khói bốc ra từ 1 phòng học của trường.

Tuy nhiên, do không có dụng cụ chữa cháy, người dân cũng không dám đập cửa để vào trường dập lửa. Mặc dù lực lượng chức năng của xã cùng nhân dân địa phương có mặt kịp thời nhưng phải sau 2 tiếng đồng hồ mới khống chế được đám cháy.

Hậu quả, điểm trường thì bị thiêu rụi đến 95%, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

