Tin tức 24h qua: Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi nằm trong thùng carton

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi nằm trong thùng carton; Thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng sau khi khám xét nhiều căn nhà của bà Phương Hằng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xót xa bé sơ sinh bị bỏ rơi nằm trong thùng carton

Khoảng 4h45 ngày 24/3, trước cổng một hộ dân tại xã Đồng Tiến (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), người dân phát hiện một thùng carton cỡ lớn. Quá trình kiểm tra, người dân phát hiện trong thùng có một cháu bé cùng một số đồ dùng như tã, bỉm dành cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, người dân không phát hiện thêm giấy tờ gì có liên quan.

Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi

Lãnh đạo xã Đồng Tiến cho hay, qua thăm khám, sức khỏe cháu bé hoàn toàn bình thường, cháu mới sinh được khoảng 20 ngày tuổi. Hiện chính quyền đã bàn giao cháu bé cho một gia đình giúp đỡ trông coi, đồng thời phát thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội để tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.

Một nữ Tổng Giám đốc bị bắt trong vụ án tại Cục lãnh sự

Ngày 25/3, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bà Hoàng Diệu Mơ thời điểm chưa bị bắt

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" với bà Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình (Công ty An Bình).

Trước đó, ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Kiểm tra việc tu sửa đình Chèm, ngôi đình cổ 2.000 năm tuổi ở Hà Nội

Ngày 25/3, một lãnh đạo phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin tháo dỡ nền đá, bậc thềm, chặt hạ cây đa nhiều năm tuổi phía trước đình Chèm (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đơn vị đã giao Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội phối hợp cùng Phòng Văn hóa, Thể thao quận Bắc Từ Liêm vào cuộc kiểm tra. Đoàn kiểm tra sẽ có sự tham gia của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Cây đa to gần đình Chèm bị chặt khiến nhiều người tiếc nuối

Theo một lãnh đạo UBND phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), dự án cải tạo này thực hiện theo chủ trương của quận Bắc Từ Liêm, do quận làm chủ đầu tư. Các hạng mục xuống cấp sẽ được tu bổ, thay thế, để đảm bảo được tuổi thọ của công trình. Công trình được giám sát của ban cộng đồng.

Thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng sau khi khám xét nhiều căn nhà của bà Phương Hằng

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình khám xét 6 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng từ tối 24/3 đến rạng sáng 25/3, Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Quá trình công an khám xét đại diện gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng cũng có mặt để chứng kiến. Sau khi khám xét xong, công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra.

Sở Y tế TPHCM nói lý do F0 chưa được đi làm, đi học trực tiếp

Ngày 25/3, Bộ Y tế công bố 108.957 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.753.543 ca, trong đó có 4.998.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, trả lời câu hỏi vì sao chưa cho F0 đi làm, đi học trực tiếp như một số tỉnh, thành trong cả nước bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho rằng với trường hợp F0, Sở Y tế cho rằng đó là những người bệnh cần được điều trị tại nhà hoặc bệnh viện.

