Tin tức 24h qua: Vợ tung tin giả, chồng tưởng thật liền báo công an và cái kết

Vợ tung tin giả, chồng tưởng thật liền báo công an và cái kết

Nguyễn Văn K. gọi điện thông tin giả tới cơ quan công an, bị phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 16/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa triệu tập Nguyễn Văn K. (SN 1981; ngụ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) lên làm việc, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi thông báo tin giả, không đúng sự thật.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Văn K. phản ánh một số cán bộ Công an huyện Thạch Thành có tiêu cực trong xử lý vụ việc đánh bạc tại nhà B.V.L. (xóm 5, xã Thạch Sơn).

Quá trình xác minh, công an xác định thông tin mà K phản ánh là không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an K cho biết, thông tin mà anh gọi điện báo công an là do vợ anh nói dối để anh từ bỏ việc thường xuyên uống rượu bia say và đánh bạc.

Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ bị khai trừ khỏi Đảng

Nhiều cán bộ bị bắt trong vụ Việt Á

Ngày 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật.

Tại cuộc họp, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Trịnh.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khám xét Trung tâm đăng kiểm xe 50-07V ở TP.HCM

Rất đông lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Đăng Kiểm 50-07V. Ảnh: Nguyễn Tân

Chiều 16/12, nhiều Cảnh sát Cơ động, CSGT, Công an TP.HCM đã tới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) để thực hiện việc khám xét.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông N.N.S (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, 2 Phó giám đốc là ông N.H.Q và T.HT..

Việc khám xét này liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án Công an TP.HCM khởi tố 18 bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (Long An) và 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Thi hành án phạt tù bị cáo Lê Tùng Vân

Bị cáo Lê Tùng Vân được dẫn giải đến tòa

Ngày 16/12, Chánh án TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Trước đó, trải qua 2 cấp xét xử, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, trong thời gian điều tra và xét xử ở 2 cấp, bị cáo Lê Tùng Vân được cho tại ngoại.

Theo bản án phúc thẩm, nhóm người sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" do Lê Tùng Vân cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip lên mạng xã hội Facebook và YouTube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền, kích động, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hoà; xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng tọa Thích Nhật Từ)…

