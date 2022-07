Tin tức 24h qua: Vây bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt, 2 cảnh sát bị thương

Vây bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt, 2 cảnh sát bị thương; Bị can còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai ra trình diện;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Vây bắt đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt, 2 cảnh sát bị thương

Đối tượng Tú tại cơ quan công an -Ảnh: CB

Qua công tác trinh sát, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng phát hiện Hoàng Văn Tú (SN 1990, trú huyện Bảo Lâm, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy) đang lẩn trốn tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm.

Tú bị phát lệnh truy nã từ năm 2018 vì có hành vi mua bán 10 bánh heroin.

Đến chiều 26/7, tại xóm Nà Héng, xã Nam Quang lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tú trong lúc vận chuyển 5 bánh heroin, trong người có 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn đã được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Tú đã chống trả quyết liệt, làm 2 chiến sĩ công an bị thương. Tuy nhiên, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bà Lê Thu Vân ra trình diện

Bà Lê Thu Vân đêm qua 27/7. Ảnh: LK

Đêm 27/7, bà Lê Thu Vân đã gặp 1 trong 5 luật sư đang bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai. Tại cuộc gặp này, bà Vân đã nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn bà Vân ra trình diện với cơ quan chức năng.

Bà Lê Thu Vân (SN 1957) bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố ngày 10/5/2022, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Xe đỗ ở nhà cũng mất phí ETC, Tổng cục Đường bộ nói gì?

Trạm thu phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh minh họa

Mới đây, trên mạng xã hội có phản ánh rằng một người dùng sử dụng thẻ Epass do Công ty CP Giao thông số VN (VDTC) cung cấp nhận thông báo trừ tiền khi đi qua trạm thu phí cầu Bạch Đằng trong khi ô tô vẫn ở dưới hầm xe. Người này có liên lạc nhiều lần với phía chủ đầu tư thì sau đó nhận lại được tiền đã bị trừ.

Công ty CP Giao thông số Việt Nam cho biết, sau khi VDTC ghi nhận thông tin từ khách hàng về việc không lưu thông qua cầu Bạch Đằng mà vẫn bị trừ tiền, VDTC đã ngay lập tức đối chiếu dữ liệu hình ảnh xe qua trạm và hồ sơ của khách hàng cung cấp khi đăng ký dịch vụ cho thấy phương tiện này sử dụng biển số giả để lưu thông qua trạm thu phí.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế, Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, hành vi này cũng giống như làm và sử dụng giấy tờ giả.

Việc chủ phương tiện sử dụng biển số giả để qua trạm không phải lỗi của nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC). Lỗi thuộc về của chủ phương tiện sử dụng biển số giả. Đối với các trường hợp chủ phương tiện bị trừ tiền oan, nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang phải bỏ tiền túi đền hộ các phương tiện giả biển số.

"Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị quản lý tuyến đường cung cấp dữ liệu cho lực lượng CSGT đề nghị xử lý các đối tượng này", ông Toàn cho hay.

Con trai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dự kiến làm Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Tháng 9/2019, ông Hoàng Quốc Cường (trái) được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM cho đến nay. Ảnh: Cổng thông tin Viện Pasteur TP.HCM

Ngày 28/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký Quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, về nhận công tác tại UBND TP Cần Thơ để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sở Y tế TP.

Hiện, UBND TP Cần Thơ đang thực hiện quy trình, thủ tục để bổ nhiệm ông Cường.

Ông Hoàng Quốc Cường (40 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Trị), trình độ học vấn: Tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Hoàng Quốc Cường là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Công an Vĩnh Phúc phản hồi tin đồn CSGT bị tống tiền

Những thông tin chưa chính thống được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ màn hình

Thời gian vừa qua, nhiều trang mạng xã hội chia sẻ mạnh hình ảnh nhiều đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ, mời về làm việc tại trụ sở công an. Kèm theo đó là nội dung thông tin cho rằng, những người bị bắt giữ vì hành vi tống tiền lực lượng CSGT của tỉnh Vĩnh Phúc.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, nhưng vụ việc đã được rất nhiều trang mạng chia sẻ, cùng với đó là nhiều ý kiến bình luận về thông tin.

Ngày 28/7, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến nội dung như vụ việc được chia sẻ. Những thông tin hiện đang chia sẻ trên mạng là không chính thống, việc này ông sẽ báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để xác minh, làm rõ nội dung và hình ảnh đó từ đâu ra rồi xử lý đúng theo quy định pháp luật.

