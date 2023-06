Tin tức 24h qua: Tuyên án hotgirl Tina Dương

Tuyên án hotgirl Tina Dương

Tina Dương nhận mức án tổng cộng 11 năm tù. Ảnh: Hợp Phố

Chiều 9/6, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang, tức hotgirl Tina Dương) tổng cộng 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo bản án, tháng 1/2022, Tina Dương thuê ô tô của một công ty tại TP HCM để làm phương tiện đi lại.

Nhiều lần liên lạc Vân Anh để đòi xe nhưng không được, phía công ty lần theo định vị và phát hiện chiếc ô tô đã bị bán tại Ninh Bình nên đã trình báo. Tháng 10/2022, Tina Dương bị Công an Bình Thuận bắt tạm giam để phục vụ điều tra khi hotgirl này đang tạm trú tại đây.

Tại phiên toà, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại và được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

HĐXX tuyên mức án 8 năm tù về tội tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt 11 năm tù giam.

Đã tìm thấy chiếc đồng hồ bị mất bí ẩn ở sân bay Phú Quốc

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nơi một nữ hành khách, trình báo mất đồng hồ trị giá gần 300 triệu đồng

Ngày 9/6, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận, đã tìm thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 278 triệu đồng.

Một nữ hành khách trình báo mất chiếc đồng hồ này vào cuối năm 2022 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Song, phía công an chưa thông tin chính thức nguyên nhân chiếc đồng hồ bị mất và địa điểm tìm thấy.

Kỳ diệu, người đàn ông sống sót sau gần 4 ngày bơi giữa biển

Ông Việt với vẻ mặt còn thất thần của mình. Ảnh: MINH TRUNG

Không may bị rơi xuống biển và trôi dạt giữa đại dương gần 4 ngày đêm, thế nhưng ông Trần Văn Việt (43 tuổi, ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) lại may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách diệu kỳ.

Dù đã được điều trị và về đến nhà, song những dấu vết từ cá cắn, bong tróc da do ngâm nước, cháy da do phơi nắng và miệng, lưỡi bị bỏng rộp vẫn còn hiển hiện trên người của ông Việt. Đến giờ, ông Việt vẫn chưa thể ăn uống được như bình thường...

Ông Việt kể, ông đi theo ghe cào đôi cùng nhiều anh em khác ở huyện Bình Đại (Bến Tre), khi đó có 1 người không may bị thương nặng nên tàu phải tăng tốc vào bờ cấp cứu. Hôm đó, khoảng 7 giờ tối 1/6, ông đi lên mui ghe để phơi mực thì không may trượt chân rơi xuống biển. Ông cố kêu cứu nhưng vì ghe chạy máy lớn nên không ai nghe.

“Tôi rất sợ và cứ bơi đi trong vô vọng. Hễ cứ thấy ánh sáng le lói của các ghe câu mực tôi lại bơi về hướng đó nhưng không thể đến được”, ông Việt nói.

Trôi dạt trên biển chừng 2,5 ngày thì ông Việt kiệt sức hoàn toàn; phó mặc cho số phận, ông chìm dần vào giấc ngủ cho đến khi được một tàu cá khác phát hiện, cứu sống sau đó gần 1,5 ngày (khoảng 4h chiều 4/6), cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý (gần 70km) về hướng Tây Nam.

Nguyên đại sứ Vũ Hồng Nam bị buộc thôi việc

Thủ tướng Chính phủ có quyết định buộc thôi việc nguyên đại sứ Vũ Hồng Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, do đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ công bố quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm (ngày 30/12/2022).

Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ”.

