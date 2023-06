Thủ tướng Chính phủ buộc thôi việc nguyên đại sứ Vũ Hồng Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ có quyết định buộc thôi việc nguyên đại sứ Vũ Hồng Nam

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, do đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ công bố quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm (ngày 30-12-2022).

Trước đó, ngày 22-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bị can Vũ Hồng Nam (SN 1963, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Nam, 60 tuổi, có 34 năm hoạt động đối ngoại, từng là Trợ lý Bộ trưởng, kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, sau đó được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" này, từ khi khởi tố vụ án từ tháng 1-2022 đến nay, vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi thực hiện các chuyến bay giải cứu giai đoạn dịch COVID-19 được xác định xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội, tỉnh Quang Nam và các đơn vị liên quan...

Sau hơn một năm, đã có 54 người liên quan bị khởi tố. Trong nhóm bị điều tra tội Nhận hối lộ có ông Nguyễn Quang Linh (Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Vũ Hồng Nam; ông Trần Việt Thái (cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia), bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Ông Chử Xuân Dũng, phó chủ tịch UBND Hà Nội và Trần Văn Tân, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng bị điều tra về tội Nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cáo trạng xác định trong quá trình cấp phép các "chuyến bay giải cứu", phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỉ đồng.

