Tin tức 24h qua: Trung úy công an bị nghi phạm trộm cắp đâm tử vong

Trung úy công an bị nghi phạm trộm cắp đâm tử vong

Võ Tiến Mạnh tại cơ quan công an

Chiều 23/9, đại diện phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã bắt giữ được Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) - nghi phạm gây ra cái chết của một trung uý công an tỉnh này.

Mạnh bị bắt giữ lúc 13h chiều nay, khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở Hoa Lư, Ninh Bình.

Trước đó, vào 21h50 tối 22/9, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998, cán bộ Công an thị trấn An Bài) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, tại đường Phạm Như Trinh, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Nhận tin báo, trung úy Tú có mặt để xác minh. Khi đến gần nam thanh niên để thực hiện kiểm tra, bất ngờ, trung úy T bị người này dùng dao tấn công nhiều nhát.

Ngay sau gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung úy T được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh.

19 công dân Việt Nam bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan (Trung Quốc)

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa. Ảnh: focus taiwan

Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, ngày 22/9, đã xảy ra cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết đến sáng 23/9, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Đội trưởng đội CSGT ở Tiền Giang vi phạm nồng độ cồn

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thảo Vy

Khoảng 19h30 ngày 22/9, một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang BKS 63A-153.09 lưu thông trên quốc lộ 50, hướng đi từ TP. Mỹ Tho về thị xã Gò Công (Tiền Giang).

Trong lúc ô tô dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị một xe máy đi cùng chiều va chạm vào phần hông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang sau đó có mặt để khám nghiệm hiện trường, đưa 2 tài xế về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo đo nồng độ cồn. Kết quả, thanh niên đi xe máy không vi phạm quy định về nồng độ cồn, tài xế ô tô có kết quả 0,54 miligam/1lít khí thở.

Người điều khiển ô tô được xác định là thiếu tá P.V.L, là Đội trưởng Đội CSGT–TT huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Nhóm dân quân tự vệ đánh nhau ở trụ sở, Ban chỉ huy Quân sự Phú Quốc nói gì?

Nhóm dân quân tự vệ đánh nhau tại Phú Quốc. Ảnh cắt từ clip

Sáng 23/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh nhóm người mặc đồng phục dân quân tự vệ (DQTV) và quần rằn ri cởi trần... cùng tấn công một thanh niên được cho là đồng đội của họ.

Mọi việc diễn ra ngay trước cửa trụ sở Ban chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc (khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Trưa 23/9, đại tá Nguyễn Văn Thắng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc – xác nhận có sự việc nhóm dân quân tự vệ hành hung đồng đội tại trụ sở đơn vị vào sáng cùng ngày.

"Sự việc mới xảy ra sáng nay, cũng anh em ở Phú Quốc không à, dân quân mà, đâu có ở đâu xa, cũng bà con dòng họ với nhau không. Anh em nó không đúng thì tôi nhận và sẽ xử lý. Mấy em nó cũng biết sai và nhận lỗi rồi..."- đại tá Nguyễn Văn Thắng cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]