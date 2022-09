Tin tức 24h qua: Trăn gấm quý hiếm dài 2m bò vào sảnh trường học ở TP.HCM

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trăn gấm quý hiếm dài 2m bò vào sảnh trường học ở TP.HCM; Sự thật thông tin "tiểu thư sang chảnh Tina Dương" bị tạm giữ;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Trăn gấm quý hiếm dài 2m bò vào sảnh trường học ở TP.HCM

Con trăn gấm đã được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi

Ngày 23/9, đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận 1 con trăn gấm cái, dài khoảng 2m, nặng khoảng 5kg từ nhân viên bảo vệ của trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/9, con trăn này quấn quanh một cây cảnh ở khu vực sảnh của trường THPT Dương Văn Thì. Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ của trường đã gọi người hỗ trợ để cùng bắt con trăn.

Ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ đến Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, mong muốn bàn giao lại. Việc bàn giao diễn ra vào chiều cùng ngày.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sau đó đã giao con trăn cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Trăn gấm hay còn gọi là trăn vua, trăn mắt lưới châu Á là sinh vật thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Sự thật thông tin "tiểu thư sang chảnh Tina Dương" bị tạm giữ

V.A tại trang trại của một người bạn ở Bình Thuận

Ngày 23/9, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã mời N.T.V.A. (thường được gọi với tên Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) lên làm việc.

“Đây là buổi làm việc rất bình thường. Sau đó, A. về nhà chứ công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Hiện tại, cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo”, ông Khánh nói.

Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, quá trình điều tra cần thời gian, liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thể thông tin thêm. Công an Phan Thiết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận về vấn đề này.

Giám đốc CDC Bạc Liêu cùng 2 thuộc cấp bị kỷ luật

Giám đốc CDC Bạc Liêu cùng 2 thuộc cấp bị kỷ luật do liên quan đến Việt Á

Chiều 23/9, thông tin từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu cho hay, đơn vị đã triển khai quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này do liên quan đến việc mua sinh phẩm, kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bên cạnh đó, ông Phạm Thanh Hồng, Trưởng khoa Xét nghiệm và ông Trương Thái Hưng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch CDC Bạc Liêu cũng bị kỷ luật với hình thức nêu trên do liên quan đến Công ty Việt Á.

Đang múc đất để xây cầu, tài xế phát hiện quả bom “khủng”

Quả bom nặng gần 600kg

Ngày 23/9, khi tài xế lái máy múc đang đào đất để xây mố của cây cầu nối từ Tỉnh lộ 721 bắc qua sông Đạ Huoai vào thôn 5 (xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) thì phát hiện quả bom nặng gần 600kg, đường kính gần 40cm, dài hơn 1,5m, cắm sâu dưới lòng đất.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đạ Huoai đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo Công binh tháo gỡ, di dời quả bom nói trên; bên cạnh đó, rà soát tìm kiếm bom ở khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và việc thi công cây cầu này.

Hiện việc thi công cầu đang bị tạm ngưng, chờ lực lượng chức năng xử lý quả bom nói trên.

“Yêu râu xanh” cưỡng bức nữ du khách ở homestay khai gì?

Triệu Tà Mềnh tại trụ sở công an. (Nguồn: VKSND huyện Hoàng Su Phì)

Ngày 23/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tạm giữ hình sự Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Tại cơ quan công an Mềnh khai nhận, tối 17/9, đối tượng và chị N.T.L. (SN 1993, trú TP Hà Nội) cùng uống rượu tại khu nghỉ dưỡng (homestay) ở thôn Nậm Hồng.

Sau khi uống rượu với chị L xong, Mềnh phát hiện nữ du khách đã say xỉn. Có men rượu trong người, Mềnh nổi ham muốn quan hệ tình dục nên đã đột nhập vào phòng của chị L và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-tran-gam-quy-hiem-dai-2m-bo-vao-sanh-truong-hoc-o-tp-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-tran-gam-quy-hiem-dai-2m-bo-vao-sanh-truong-hoc-o-tp-hcm-a571146.html