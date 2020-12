Tin tức 24h qua: Tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, phó chủ tịch phường bị cách chức

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 20:00 PM (GMT+7)

Tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, phó chủ tịch phường bị cách chức; Ông Đinh La Thăng lĩnh thêm 10 năm tù; Tiếp tục tiêm vắc-xin COVID-19 của Việt Nam cho 17 tình nguyện viên... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, phó chủ tịch phường bị cách chức

Ngày 22/12, ông Hoàng Viết Cương, Phó Chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa bị cách chức vì rủ vợ là bệnh nhân COVID-19 tổ chức sinh nhật trong khu cách ly vào giữa tháng 8/2020.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thành uỷ Đông Hà cách chức Đảng ủy viên đối với ông Hoàng Viết Cương vào giữa cuối tháng 11. Hiện, UBND TP.Đông Hà đang giao Phòng Nội vụ tham mưu xem có thể sắp xếp công việc mới cho ông Cương hay không.

Trụ sở UBND phường 5, nơi ông Cương công tác

Trước đó, trong quá trình cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, ông Cương đã tổ chức sinh nhật và gọi vợ là bệnh nhân COVID-19 ở phòng gần đó sang để chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau khi biết sự việc, bác sĩ đã vào gặp ông Cương để yêu cầu thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định và gỡ các hình ảnh đăng trên mạng xã hội. Thế nhưng, ông Cương lại tiếp tục bị nhắc nhở vì mang đồ ăn qua cho vợ.

Ông Đinh La Thăng lĩnh thêm 10 năm tù

Sáng 22/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm trong vụ án thất thoát hơn 725 tỉ đồng ở cao tốc TP.HCM Trung Lương.

Ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Đinh La Thăng trước giờ tuyên án

Cùng tội danh trên, tòa sơ thẩm đưa ra hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam đối với nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường. Cùng trong nhóm tội này, các bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước nhận mức án từ 2- 4 năm tù giam.

Với vai trò chủ mưu chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) lãnh án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt bị cáo này chấp hành trong vụ án này là chung thân.

Những đồng phạm với bị cáo Hệ lãnh từ 10 năm tù giam đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tiếp tục tiêm vắc-xin COVID-19 của Việt Nam cho 17 tình nguyện viên

Ngày 22/12, Học viện Quân y tiếp tục tiêm vắc-xin Nano Covax ngừa COVID-19 trên người cho 17 tình nguyện viên, sau 3 trường hợp đầu tiên được tiêm trước đó vào ngày 17/12.

Danh tính của các tình nguyện viên được bảo mật, sau khi tiêm, họ được ở lại Học viện Quân y 72 giờ để theo dõi sức khỏe. Dự kiến, 3 ngày nữa, Học viện Quân y sẽ tiêm nâng liều - 50mcg cho 3 tình nguyện viên khác.

Hiện nay, Học viện Quân y đã tiếp nhận rất nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin COVID-19 trên người. Chỉ riêng qua số điện thoại, con số này đã lên tới 300-400 người.

Nanocovax là vắc-xin-19 đầu tiên của Việt Nam đưa vào thử nghiệm lâm sàng, do Công ty Nanogen nghiên cứu và phát triển. Vắc-xin thử nghiệm trên người qua ba giai đoạn.

Giai đoạn một sẽ kết thúc vào tháng 2/2021. Giai đoạn hai từ tháng 2 đến 8/2021, với 400-600 tình nguyện viên độ tuổi 12-75.

Giai đoạn ba từ tháng 8/2021 đến 2/2022, tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người từ 12 đến 75 tuổi, dự kiến thử nghiệm tại Ấn Độ, Bangladesh hoặc Indonesia.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu tòa ngày 7/1

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 7/1/2021 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương

Trong vụ án, bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng do đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra truy nã đồng thời tách hồ sơ để xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần với Hội đồng xét xử gồm 5 người. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xử là hai kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao và một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội. Có khoảng 30 luật sư tham gia bảo vệ cho các bị cáo, đương sự.

Ô tô lao xuống vực sâu 40m, 3 người gặp nạn

Sáng 22/12, công an xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vào lúc 2h ngày 22/12, xe ô tô BKS 37C- 33510 của nhà xe Tài Hiền lưu thông trên quốc lộ 7, khi đến đoạn giáp ranh huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bất ngờ xe lao xuống vực sâu 40m. Vụ tai nạn đã khiến tài xế gãy chân, 2 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, ô tô hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tương Dương lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật nên xe lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-to-chuc-sinh-nhat-trong-khu-cach-ly-pho-chu-tich-phuong-bi-cac...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-to-chuc-sinh-nhat-trong-khu-cach-ly-pho-chu-tich-phuong-bi-cach-chuc-502020221219583894.htm