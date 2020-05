Tin tức 24h qua: Thủy điện xả nước bất ngờ, 10 người chơi trên sông chỉ 9 người chạy thoát

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Thủy điện xả nước bất ngờ khiến 1 người chết; Tòa Tối cao giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Thủy điện xả nước bất ngờ, 10 người chơi trên sông chỉ 9 người chạy thoát

Sáng ngày 8/5, ông Phan Thanh Hiệp, đại diện Công ty Trung Nam Power (đơn vị đầu tư, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2), thừa nhận thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người trong nhóm chơi thác trên sông Đồng Nai bị tử nạn là lúc thủy điện này xả nước chạy máy.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Duyên An (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm )

Trước đó, sáng 7/5, một nhóm 10 người đang chơi ở thác nước Liêng Ệp trên sông Đồng Nai (thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Tân Thanh, Lâm Hà và xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng) thì bất ngờ bị nước lũ ập tới. Trong lúc mọi người vùng bỏ chạy thoát thân thì 1 người bị trượt chân và nước lũ cuốn trôi. Thi thể người này sau đó đã được tìm thấy khi mắc kẹt trong hốc đá ở hạ lưu thác nước.

Tòa Tối cao giữ nguyên án tử hình Hồ Duy Hải

Chiều 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, tuyên bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật từ 8/4/2009.

Hội đồng Thẩm phán cho rằng ở những thời điểm quan trọng, Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Lời nhận tội của bị cáo đã được các cơ quan tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm và các đoàn liên ngành thẩm định, đánh giá.

Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản, giết người là có căn cứ, không oan. Xử phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản là đúng pháp luật.

Hồ Duy Hải và bưu điện Cầu Voi. Ảnh tư liệu

Dù quá trình điều tra, xét xử có một số thiếu sót nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Do vậy không cần thiết phải huỷ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Cũng theo Hội đồng thẩm phán, sau khi xét xử phúc thẩm, Hồ Duy Hải không có đơn đề nghị xem xét giảm bản án hình sự phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm, chỉ có đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình.

Trước đó, trưa cùng ngày, chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể trong vụ án.

Theo đó, 17/17 thành viên Hội đồng thẩm phán đã biểu quyết không chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao.

Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 mới, 8 người được công bố khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 8/5, đã 22 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, 17 ca nhiễm được công bố ngày hôm qua đều là các ca nhiễm “nhập khẩu”, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca nhiễm hiện tính đến hiện tại là 288, trong đó 241 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19 chiều 8/5.

8 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm:

- Tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận: BN 36 (nữ, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam);

- Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: BN 130 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 162 (nữ, 63 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 209 (nữ, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 212 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 226 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 243 (nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam), BN 260 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Cựu trưởng Công an TP Thanh Hóa được người nhà dìu tới tòa

Sáng ngày 8/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu đại tá, cựu trưởng công an TP Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ".

Sau nhiều lần không tới dự tòa do ốm nặng, hôm nay cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa được người nhà dìu tới tòa rất sớm. Do sức khoẻ yếu, bị cáo Nguyễn Chí Phương đã được chủ tọa phiên toà là ông Hà Huy Hùng cho phép ngồi trong phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Chí Phương (áo xanh) được người nhà dìu tới tòa

Tại phiên tòa xét xử, tòa cũng chấp thuận việc thêm một người đi cùng để hỗ trợ ông Phương đảm bảo sức khỏe trong suốt phiên tòa. Dù toàn bộ những người làm chứng vắng mặt song phiên tòa vẫn được xét xử.

Tại tòa VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do lần đầu phạm tội nhưng hành vi phạm tội có tính chất nghiêm trọng vì thế cần phải có hình phạt cách ly xã hội trong một thời gian nhất định. VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử bị cá Phương bị phạt tù 24 đến 36 tháng tù.

Trước khi bước vào phần nghị án, bị cáo Phương nói lời sau cùng cho rằng hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra ông có thời gian công tác lâu năm tại nghành công an lần phạm tội nên xin được giảm án.

Phiên tòa bước vào phần nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 12/5.

TP.HCM kiến nghị được lập TP trong TP được Thủ tướng chấp thuận

Tại buổi làm việc trực tuyến với TP.HCM ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của TP.HCM về việc thành lập thành phố (TP) trong TP.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho phép TP.HCM xây dựng đề án thành lập TP trong TP trực thuộc Trung ương và giao Bộ Tư pháp nghiên cứu.Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, liên quan đến việc thành lập TP trong TP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trung tâm động lực phát triển kinh tế trong 10 năm tới của TP.HCM là Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; thông qua thi tuyển quốc tế đã lập đề án tích hợp 3 lợi thế của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân hiện nhu cầu bức thiết là gộp 3 quận để thành lập TP phía Đông thuộc TP.HCM. Nếu thành lập được thì đây là "quả đấm" kinh tế và GDP bằng nhiều tỉnh thành khác cộng lại.

