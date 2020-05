Xét xử giám đốc thẩm, "Hồ Duy Hải không oan khi nhận án tử hình"

Ngày 14/1/2008, hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân bị giết. Hai tháng sau, ngày 21/3, Hồ Duy Hải bị bắt. Hồ sơ thể hiện Hải là hung thủ duy nhất. Ngày 1/12/2008, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm, tuyên án tử hình Hồ Duy Hải. Đến ngày 28/4/2009, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm giữ nguyên án tử hình bị cáo. Đầu tháng 12/2014, Hội đồng thi hành án tỉnh Long An có quyết định thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước truyền đạt ý kiến Chủ tịch nước tạm hoãn thi hành án với tử tù Hồ Duy Hải cho đến nay. Ngày 24/10/2011, viện trưởng VKSND Tối cao ban hành quyết định không kháng nghị vụ án, sau đó TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tổ chức thi hành án. Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước thông báo đã nhận được đơn kêu oan của mẹ Hồ Duy Hải, yêu cầu tạm dừng thi hành án. Ngày 22/11/2019, VKSND Tối cao Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.