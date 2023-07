Tin tức 24h qua: Thông tin mới vụ Phó giám đốc sở xin nghỉ hưu ngay tại lễ bổ nhiệm

Thông tin mới vụ Phó giám đốc sở xin nghỉ hưu ngay tại lễ bổ nhiệm

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương tại buổi lễ bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Nông

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Đắk Nông, kể từ ngày 1-8.

Bà Hương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận và hồ sơ có liên quan cho đơn vị trước ngày 1-8.

Trước đó, ngày 17-10-2022, UBND tỉnh Đắk Nông công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.

Ngay tại lễ bổ nhiệm, bà Hương bày bỏ nguyện vọng xin nghỉ hưu, với lý do bản thân bà có chuyên môn ngành y, nếu nhận nhiệm vụ mới thì cần phải có nhiều thời gian để nghiên cứu, trong khi thời gian công tác còn lại không nhiều.

Tháng 5-2023, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết bà Hương có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi (không phải xin nghỉ việc). Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn của bà Hương. Tuy nhiên, sau khi làm việc, Sở Nội vụ cho rằng bà Hương không thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi.

Vùng áp thấp gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/7), một vùng áp thấp xuất hiện trên khu vực phía đông Philippines.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc và đi vào Biển Đông khoảng ngày 15/7, mạnh thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo có khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Liên quan đến đợt mưa to sắp trút xuống miền Bắc, Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày mai (14/7), nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Từ chiều tối 14/7 đến sáng 15/7, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, có nơi trên 70mm, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ.

Bắt tạm giam 2 người trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt

Ngày 13-7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè taluy) và Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân) do vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can vừa bị khởi tô, bắt tạm giam

Cụ thể, đơn vị thi công và giám sát đã để xảy ra sai phạm khi xây bờ taluy cao hơn 30 mét tại địa bàn phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, đổ hơn 6.000 khối đất để san lấp mặt bằng.

Đến ngày 29-6, sau khi chịu một cơn mưa lớn, bờ taluy đã đổ sập khiến 2 vợ chồng công nhân quê tỉnh Phú Yên bị đè chết.

Ngay trong ngày 29-6, tỉnh Lâm Đồng đã tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan.

Sau 3 ngày điều tra, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án.

Vụ cháy rừng ở Nghệ An: Nghi do nhóm khảo sát hút thuốc lá

Ngày 13-7, cơ quan chức năng huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra vụ cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn). Theo thống kê ban đầu, khoảng hơn 10 ha rừng đã bị cháy.

Lửa cháy rừng lan nhanh gần nhà dân ở xã Thượng Tân Lộc

Theo người dân và lãnh đạo UBND xã Thượng Tân Lộc, trước khi xảy ra vụ cháy rừng, có bốn người lên rừng để khảo sát địa điểm lắp cột điện gió. Khi những người này rời khỏi khu rừng thì người dân phát hiện cháy rừng.

Nghi ngờ những người này hút thuốc lá dẫn đến cháy rừng nên người dân đã giữ những người này và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết, chính quyền xã đã bàn giao bốn người trên cho Công an huyện Nam Đàn để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, khoảng 10h sáng 12/7 đã xảy ra vụ cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc. Chính quyền địa phương phải sơ tán những hộ dân gần bìa rừng, đồng thời huy động 700 người gồm dân quân, kiểm lâm, ban quản lý rừng đặc dụng, công an, quân sự… dập lửa, cứu tài sản nhân dân.

Phát hiện thi thể vợ ôm chồng đã chết trên giường

Lực lượng công an khám nghiệm căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngày 13/7, một lãnh đạo Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ vụ việc cặp vợ chồng tử vong trên giường ngủ.

Theo cán bộ công an, khoảng 9h20 sáng cùng ngày, Công an xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương nhận được tin báo của người dân về việc cháu T. (SN 2011) phát hiện bố mẹ mình là anh T.V.T. (SN 1986) và chị P.T.H. (SN 1991) tử vong trên giường ngủ. Thời điểm được phát hiện, chị H. đang ôm thi thể anh T.

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 đoạn dây điện một đầu cắm ở ổ điện, một đầu buộc vào cánh tay phải của chị H.

Dưới nền nhà phía cuối giường phát hiện 2 lọ thuốc trừ cỏ, 1 lọ đã sử dụng hết và 1 lọ chưa sử dụng. Dưới gầm giường phát hiện 1 thư tuyệt mệnh của anh T.V.T.

