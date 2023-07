Tin tức 24h qua: Hành động bất ngờ của nhân viên vệ sinh sân bay Đà Nẵng khi nhặt được điện thoại của du khách

Hành động bất ngờ của nhân viên vệ sinh sân bay Đà Nẵng khi nhặt được điện thoại của du khách

Ngày 4/7, Trung tâm an ninh hàng không (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) cho hay, đã lập biên bản vi phạm đối với một nhân viên của Công ty TNHH Hoàn Mỹ vì có hành vi "vi phạm quy trình xử lý hành lý, đồ vật không xác nhận được chủ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng".

Trước đó, lúc 11h45 ngày 1/7, Đội an ninh cơ động (Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng) nhận trình báo của một hành khách quốc tịch Hàn Quốc đi trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng về việc bị mất điện thoại iPhone 11, nhờ lực lượng an ninh hỗ trợ tìm lại.

Trong quá trình an ninh hàng không tìm kiếm, hành khách này đã tự định vị và tìm lại được điện thoại trong sân đỗ ô tô nhà ga T2, cách vị trí báo mất điện thoại khoảng 100m.

Trực An ninh cơ động sau đó trích xuất camera và phát hiện ông H.C.A. (nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Hoàn Mỹ) đã nhặt được điện thoại tại bồn hoa gần trụ số 6. Sau đó mang ra sân đỗ ô tô để dưới gốc cây và dùng cỏ khô che lên nhằm cất giấu.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông H.C.A. cho biết, do thấy điện thoại đẹp nên khi nhặt được lại mang cất, không báo với giám sát. Ông A. chờ hết ca sẽ mang về.

2 kiểm lâm bị nhóm người trói, đánh giữa hồ Trị An

Ngày 4/7, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc hai cán bộ kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi là Khu bảo tồn) bị đánh.

Theo thông tin từ Khu bảo tồn, vào ngày 29/6, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 1 hồ Trị An (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn) gồm 2 kiểm lâm viên: Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương điều khiển ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra hoạt động khai thác thủy sản trên hồ Trị An.

Lúc này, anh Lưu và Lương phát hiện tại khu vực Vàm Sa Mách thuộc hồ Trị An do Khu bảo tồn quản lý có ngư cụ lợp xếp (loại bị cấm) nhưng không thấy người thả ngư cụ. Do vậy, hai Kiểm lâm đã thu gom số ngư cụ này.

Một lúc sau có 2 ghe chở khoảng 11 người đến đâm thẳng vào ca nô của lực lượng kiểm lâm. Nhóm này dùng tay, mái chèo đánh hai kiểm lâm viên và dùng dây trói siết cổ anh Lưu, ép hai kiểm lâm viên sang ghe của nhóm này rồi đưa lên bờ tiếp tục hành hung.

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Định Quán và xã La Ngà yêu cầu nhóm người này thả hai kiểm lâm. Hai kiểm lâm bước đầu xác định chỉ bị thương phần mềm, bị sưng ở đầu và hai gò má.

Khu bảo tồn sau đó đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT và một số cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra trên hồ Trị An.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Đinh Quang Hiếu (SN 1963) – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Quảng Bình bất ngờ có đơn gửi Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Ông Đinh Quang Hiếu - Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Bình

Theo 1 Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Bình, ông Đinh Quang Hiếu sinh năm 1963 nên phải đến tháng 4-2024 mới đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định. Tuy nhiên, việc ông này nghỉ hưu khi còn gần 1 năm công tác khiến cơ quan bất ngờ.

Trước khi có đơn xin thôi việc, ông Đinh Quang Hiếu đã có đơn xin nghỉ phép dài ngày. Công việc tại NHNN chi nhánh Quảng Bình được giao lại cho 2 Phó giám đốc điều hành.

Ngoài việc xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Đinh Quang Hiếu cũng xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của ông Đinh Quang Hiếu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã đồng ý về mặt chủ trương và đang chờ ý kiến chấp thuận từ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Được biết, ông Đinh Quang Hiếu được xem là trường hợp "đặc biệt" khi giữ chức Giám đốc NHNN chi nhánh Quảng Bình nhiệm kỳ thứ 3 (theo quy định thì không quá 2 nhiệm kỳ).

Valley Beach Club Bãi Cháy liên tiếp bị kiểm tra sau phản ánh vũ công nhảy "phản cảm" trong lồng kính

Theo Phòng Văn hóa thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), vừa qua thành phố đã tổ chức các cuộc kiểm tra về nội dung biểu diễn nghệ thuật và trang phục của các vũ công nhảy múa tại cơ sở bar Valley Beach Club thuộc khu vực tổ điện số B, Bãi tắm Sun World Complex, phường Bãi Cháy.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 1/7/2023, chủ cơ sở kinh doanh Valley Beach Club chưa xuất trình Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Nội dung này đã được Tổ kiểm tra do Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và hiện đang dự thảo Quyết định xử phạt hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Hình ảnh vũ công nhảy múa tại quán bar bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy được cho là ăn mặc “phản cảm”.

Ngày 3/7/2023, Tổ công tác Thành phố tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc vũ công nhảy múa tại quán bar bãi biển Bãi Cháy, phường Bãi Cháy ăn mặc “phản cảm”.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác ghi nhận các vũ công nhảy múa tại cơ sở cơ sở bar Valley Beach Club ăn mặc trang phục phù hợp, chưa phát hiện các hành vi, hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Trước đó, ngày 30/6, mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh một số vũ công nam, nữ ăn mặc hở hang, nhảy nhót trên bục ở bãi biển.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động giải trí này phù hợp trong các bar, vũ trường, không gian kín (nơi chỉ những người trưởng thành mới được vào) hơn là ở nơi công cộng. Hoạt động nhảy nhót của vũ công trong các lồng kính với trang phục "kiệm vải" ở ngoài bãi biển Bãi Cháy có thể gây phản cảm với trẻ em, người già...

Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

Chiều 4/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận.

Theo nội dung tờ trình, quận Đông Anh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên 185 km2, dân số 437.000 người và 24 xã, thị trấn hiện có.

Quận Đông Anh sẽ có 24 phường gồm Đông Anh (thị trấn Đông Anh), Bắc Hồng, Cổ Loa, Đại Mạch, Đông Hội, Dục Tú, Hải Bối, Kim Chung, Kim Nỗ, Liên Hà, Mai Lâm, Nam Hồng, Nguyên Khê, Tàm Xá, Thụy Lâm, Tiên Dương, Uy Nỗ, Vân Hà, Vân Nội, Việt Hùng, Vĩnh Ngọc, Võng La, Xuân Canh, Xuân Nộn.

Đề án thành lập quận Đông Anh vừa được HĐND TP Hà Nội thông qua. Ảnh: UBND huyện Đông Anh

Về địa giới hành chính, phía đông quận giáp TP Từ Sơn và huyện Yên Phong (Bắc Ninh); phía tây giáp huyện Mê Linh và huyện Đan Phượng; phía nam giáp huyện Gia Lâm, quận Long Biên; phía bắc giáp huyện Sóc Sơn với ranh giới là sông Cà Lồ.

Theo tờ trình, đến nay hiện Đông Anh đã đạt 5/5 tiêu chí thành lập quận và 4/4 tiêu chí lập phường gồm hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi trường và kiến trúc cảnh quan.

Sau khi tờ trình được thông qua, UBND TP Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối năm 2023.

Quận Đông Anh được định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, tài chính, thương mại và giao dịch quốc tế khu vực bắc sông Hồng, đóng vai trò động lực phát triển ở phía bắc Thủ đô.

