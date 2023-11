Tin tức 24h qua: Thêm 4 người bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Thêm 4 người bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Ngày 4/11, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Các bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Hồng (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, VKSND cũng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can, Lệnh khám xét đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Tùng; Lê Văn Chánh; Đào Chí Kiên và Lê Thị Kiều Trang cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ngoài ra, VKSND Tối cao phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với Dương Tấn Trước từ tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" sang tội "Tham ô tài sản".

Trước đó, đầu tháng 10/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

"Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" lén lút phát triển ở Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký công văn gửi Công an tỉnh và các sở ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ".

Tháng 3-2023, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) phát hiện nhóm người tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn.

Theo công văn, Tại tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" từ các tỉnh, thành khác đến chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động nhằm phát triển "tà đạo" với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín, dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xoá bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện tại Quảng Nam và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quốc khánh 2/9/2024 người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024.

Như vậy, người dân sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục trong dịp lễ này.

Người dân được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024.

Quan hệ bất chính, một giám đốc bệnh viện bị cách chức

Sáng 4/11, UBND tỉnh Kon Tum thông tin, Sở Y tế tỉnh này đã cách chức đối với ông Đặng Minh Hải, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum vì quan hệ bất chính.

Theo Sở Y tế tỉnh Kon Tum, trước đó, năm 2022, đơn vị đã nhận được đơn thư tố cáo ông Hải có hành vi suy đồi đạo đức, vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Đồng thời, ông Hải còn bị tố cáo có con riêng với bà L.T.T.V.

Đơn vị nơi ông Hải công tác

Sau khi nhận đơn tố cáo, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã lập đoàn xác minh nhưng ông Hải khẳng định nội dung tố cáo không đúng sự thật.

Tuy nhiên, khi đoàn lấy mẫu xét nghiệm ADN của ông Hải và cháu bé thì kết quả hai người cùng huyết thống. Sau đó, ông Hải mới thừa nhận có con riêng với bà L.T.T.V.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định cách chức Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum đối với ông Hải. Đồng thời, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đã cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Hải.

