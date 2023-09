Tin tức 24h qua: Tháo dỡ căn nhà nằm giữa giao lộ ở TP.HCM

Tháo dỡ căn nhà 4 mặt tiền ở TP.HCM

Ngày 25/9, lực lượng chức năng quận Tân Phú (TPHCM) tháo dỡ căn nhà 4 mặt tiền tại giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân, phường Tân Thành.

Căn nhà nằm chình ình giữa giao lộ 3 tuyến đường gần 10 năm qua.

Được biết, sau nhiều lần vận động thì đến nay, người chủ đã bàn giao căn nhà để giải tỏa, phục vụ chỉnh trang đô thị. Căn nhà ở số 845 Âu Cơ (quận Tân Phú) có diện tích 36m2.

Đến chiều cùng ngày, căn nhà cơ bản đã được tháo dỡ toàn bộ. Chủ căn nhà được bố trí một lô đất ở phường Tân Thành cùng một khoản tiền mặt.

Căn nhà trên thuộc trường hợp phải giải toả của dự án mở rộng đường Âu Cơ – Lũy Bán Bích hoàn thành năm 2014. Gần 10 năm qua, căn nhà 4 mặt tiền nằm án ngữ tại khu vực giao lộ đường Lũy Bán Bích – Âu Cơ – Ba Vân được xem là độc nhất ở TPHCM.

Diễn biến mới vụ Facebook Vo Quoc xúc phạm báo chí

Liên quan vụ tài khoản Facebook Vo Quoc (được cho là của đầu bếp Võ Quốc) đăng bài xúc phạm báo chí, ngày 25/9, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc.

Một cán bộ của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho hay, Cục sẽ căn cứ theo đề nghị của Sở và về đối tượng xử lý để đưa ra quyết định.

Bài đăng xúc phạm báo chí trên Facebook Vo Quoc (được cho là của đầu bếp Võ Quốc). Ảnh chụp màn hình.

Trưa cùng ngày, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết sau một thời gian tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã xác định được ông Võ Đình Quốc - chủ tài khoản Facebook Vo Quoc có địa chỉ trên địa bàn TP HCM.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ mời ông Võ Đình Quốc lên làm việc để xác định rõ vụ việc và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 21/9, tài khoản Facebook Vo Quoc đã đăng bài viết có nội dung xúc phạm nhà báo, báo chí. Dưới bài đăng, có nhiều bình luận hưởng ứng lại bài đăng này, tài khoản Facebook Vo Quoc đã bình luận tương tác lại. Ngay sau đó, bài đăng nói trên nhanh chóng nhận được phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.

Không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, một thầy dạy lái ô tô bị xử phạt

Sáng 25/9, Cục cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, vào khoảng 8h18 ngày 24/9, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 2, thuộc xã Thái Long (TP Tuyên Quang).

Lúc này, cảnh sát phát hiện một xe tập lái mang biển số Tuyên Quang đi phía trước nên ra tín hiệu thông báo nhường đường. Dù CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên và thông báo bằng loa yêu cầu nhường đường, nhưng phương tiện tập lái vẫn tiếp tục di chuyển và không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Người điều khiển là anh N.T.A. (SN 1998, trú tại TP Tuyên Quang), hiện đang là học viên tập lái xe, được hướng dẫn trực tiếp bởi ông L.H.L. (SN 1981, ở Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, là giáo viên dạy lái xe hạng C thuộc Trung tâm nói trên).

Thầy dạy lái xe tại cơ quan công an.

Làm việc với công an, giáo viên dạy lái xe L.H.L. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ông L. cho biết, có nghe tín hiệu còi, đèn ưu tiên từ lực lượng CSGT, nhưng nghĩ sắp đến đoạn rẽ trái phía trên, nên đã không nhắc nhở học viên nhường đường cho xe ưu tiên.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L. về hành vi "điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ". Mức tiền phạt đối với hành vi này từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2- 4 tháng.

Khởi tố vụ án Thượng úy công an ở Thái Bình bị sát hại

Ngày 25/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Võ Tiến Mạnh (SN 2002, quê xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Mạnh là nghi phạm đã đâm tử vong thượng úy Đỗ Văn Tú (SN 1998) - cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ.

Võ Tiến Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội

Theo vị lãnh đạo này, tại cơ quan công an, Võ Tiến Mạnh đã khai nhận hành vi đâm tử vong thượng uý Tú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 22/9, thượng úy Đỗ Văn Tú đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Thượng úy Đỗ Văn Tú đã báo cáo và được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, thượng úy Tú đã bị đối tượng dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát và bỏ chạy khỏi hiện trường. Dù được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thượng úy Tú đã không qua khỏi.

