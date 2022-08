Tin tức 24h qua: Nữ streamer xúc phạm lãnh đạo cấp cao đang bị Cục An ninh mạng truy tìm là ai?

Truy tìm nữ streamer nổi tiếng xúc phạm lãnh đạo cấp cao; Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Truy tìm nữ streamer nổi tiếng xúc phạm lãnh đạo cấp cao

Nữ streamer bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực - Ảnh chụp màn hình

Chiều 26/8, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an), xác nhận thông tin đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer tên N.T.T.L., để điều tra việc người này có lời nói xúc phạm một lãnh đạo cấp cao.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip, nội dung liên quan đến việc một nữ streamer "vạ miệng" trên sóng livestream. Cô này đã có những lời lẽ xúc phạm lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, trong buổi livestream trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đình đám một thời của game Liên minh huyền thoại Việt Nam là M.L.N. (tên thật là N.T.T.L.), sau khi đọc được một bình luận khiếm nhã từ người hâm mộ nói về những người hói, thay vì ngó lơ, cô này lại lấy một lãnh đạo cấp cao ra làm ví dụ.

Được biết, N.T.T.L. là một người khá nổi tiếng trong giới streamer, có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 26/8, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Triều, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Phạm Văn Thành bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND TX Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Mưa lớn, máy bay không thể hạ cánh xuống TP HCM, phải quay đầu ra Cam Ranh

Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 26/8, đại diện nhiều hãng hàng không cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ ở TP HCM đã ảnh hưởng đến một số chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Có chuyến bay phải quay đầu hạ cánh ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà).

Chị Trần Thị Thanh Phương, hành khách chuyến bay mang số hiệu VJ373 đi từ Chu Lai đến Tân Sơn Nhất cho biết, khi đến gần sân bay Tân Sơn Nhất, các tiếp viên thông báo vì thời tiết ở TP HCM có mưa lớn nên phải bay chờ, khi thời tiết thuận lợi sẽ đáp xuống sân bay.

"Máy bay bay khoảng 5 vòng và 2 lần tiếp cận nhưng vẫn không thể hạ cánh. Sau đó, tiếp viên thông báo máy bay sẽ quay đầu ra sân bay Cam Ranh để tiếp nhiên liệu." - chị Phương cho biết.

Ngoài chuyến bay VJ373, rất nhiều chuyến bay khác khi đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng phải bay chờ nhiều vòng mới có thể hạ cánh.

Sau cuồng phong bão số 3, Quảng Ninh, Hải Phòng ngập tứ bề

Nước lũ từ thượng nguồn đang tiếp tục đổ về gây ngập lụt nhiều nơi ở Quảng Ninh

Do ảnh hưởng của bão số 3 Maon, suốt từ hôm qua đến sáng nay (26/8), nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng đã có mưa to, một số nơi mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ liên tục đã khiến nhiều tuyến đường ở 2 tỉnh này ngập sâu trong nước.

Tại Quảng Ninh, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, nhiều nơi có mưa như trút nước từ ngày hôm qua khiến nước sông suối dâng cao, đường phố ngập lụt. Nước tràn vào nhà trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Một số người dân phải thức trắng đêm di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Tại Hải Phòng, mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng nay (26/8) cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Ngoài mưa to còn có gió giật mạnh khiến nhiều cây cối bị quật ngã.

Con trai nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hoàng Quốc Cường (bên phải)

Chiều 26/8, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM (là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến), giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ với thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Trước đó, Bộ Y tế có quyết định điều động TS. BS Hoàng Quốc Cường (40 tuổi) - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, về nhận công tác tại UBND TP. Cần Thơ để thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, Sở Y tế TP. Cần Thơ khuyết giám đốc sở hơn một năm.

