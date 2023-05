Tin tức 24h qua: Nữ hộ lý khai lý do bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám

Lời khai của nữ hộ lý lén bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám

Liên quan đến vụ nữ hộ lý Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa, ông Khuất Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng cho biết, cơ quan công an đã làm việc với đối tượng P.T.N., người đã cho thuốc chuột vào xô thức ăn thừa.

Theo ông Khoa, Tại cơ quan điều tra, đối tượng N. đã khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Mục đích của đối tượng N. là làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp, từ đó làm ảnh hưởng đến kinh tế chứ không nhằm đầu độc giết người.

Dù vậy, hành vi của N. đã bị Phòng khám Đa khoa Hùng Vương phát hiện và giao cho cơ quan công an điều tra xử lý. Ngay sau đó, phòng khám cũng đã cho đối tượng N. nghỉ việc.

Hiện tại, cơ quan công an huyện Đoan Hùng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 60 ngày

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp, TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử.

Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tam giam. Ảnh: FBNV

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình.

Hiện nay bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Phó chủ tịch xã khai sai tên, nghề nghiệp khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 5/5, Thượng tá Trần Quốc Phong, Trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau thông tin về trường hợp là cán bộ, công chức trên địa bàn vi phạm nồng độ cồn, bị xử phạt và gửi thông báo về cơ quan quản lý cán bộ.

Theo đó, ngày 21/3/2023, Tổ Tuần tra kiểm soát - Công an tỉnh Cà Mau phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Khuôl (SN 1973, ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) điều khiển xe mô tô mang BKS 69L1-5345 vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/1 lít khí thở (0,299mg); không có Giấy phép lái xe.

UBND xã Thanh Phú - nơi ông Khuôl đang công tác.

Sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh ra quyết định xử phạt ông Khuôl với số tiền 6 triệu đồng và ông Khuôl đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Điều đáng nói là thời điểm bị kiểm tra, ông Khuôl tự khai tên “Nguyễn Văn Khuôl” và nghề nghiệp ông Khuôl khai là lao động tự do. Tuy nhiên, đến ngày 12/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau có thông tin và xác minh được biết, người vi phạm trên tên thật là “Nguyễn Minh Khuôl” hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú.

Do vậy, ngày 17/4, Phòng CSGT Công an tỉnh thông báo vi phạm hành chính về TTATGT của ông Nguyễn Minh Khuôl gửi về UBND huyện Cái Nước xử lý theo quy định.

Đi xe máy vào cao tốc trên Đại lộ Thăng Long, cô gái trẻ tử vong thương tâm

Vào khoảng 7h20 ngày 5/5, anh T.V.L. (SN 1994, ở Hải Phòng) điều khiển ô tô khách mang biển số Hải Phòng, lưu thông trên đường Đại lộ Thăng Long hướng Hoà Lạc - Trần Duy Hưng.

Khi đi đến Km4 +00 đường Đại lộ Thăng Long, xảy ra va chạm với xe máy mang biển số Vĩnh Phúc do chị N.T.T.V. (SN 2000, ở Vĩnh Phúc) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến chị V tử vong tại chỗ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực hiện trường vụ tai nạn. Ngay sau khu xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

Địa điểm xảy ra tai nạn là đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long. Tại đây, xe máy, xe thô sơ và gia súc bị cấm đi vào.

Một phi công dương tính với ketamine

Ngày 5/5, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết Vietnam Airlines đã báo cáo sơ bộ ban đầu về trường hợp phi công được xác định dương tính với ketamine.

Theo báo cáo của hãng hàng không, sau biên bản báo cáo ban đầu của trung tâm y tế đoàn bay về việc phi công được xác định dương tính với ketamine, hãng hàng không đã cho tạm dừng bay với phi công này để tiếp tục các bước xác minh tiếp theo.

Chiều cùng ngày, Vietnam Airlines cũng đã lên tiếng về vụ việc một phi công có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với ketamine.

Theo đại diện hãng hàng không, việc một số trang mạng đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của bộ phận Y tế của Đoàn Bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên D. chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng. Hiện các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 ngày 27-4, báo cáo về việc kiểm tra chất gây nghiện của phi công P.H.D. 1.

Theo nội dung văn bản, ngày 25/4, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe phi công P.H.D. 1, đội bay A321 trước chuyến bay nhưng phi công D. 1 từ chối kiểm tra chất gây nghiện.

Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D. 1 đến văn phòng Medlatec 141 Ngô Gia Tự (quận Long Biên, Hà Nội) để lấy xét nghiệm chất gây nghiện chuyên sâu cho phi công này. Tại đây, trạm y tế cũng thực hiện test nhanh chất gây nghiện qua nước tiểu, kết quả mẫu nước tiểu của phi công này dương tính với chất ketamine.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nu-ho-ly-khai-ly-do-bo-thuoc-chuot-vao-thuc-an-thua-c...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nu-ho-ly-khai-ly-do-bo-thuoc-chuot-vao-thuc-an-thua-cua-phong-kham-a606456.html