Nóng trong tuần: Bất ngờ với lý do cô gái xinh đẹp giật xấp tiền của nhân viên cây xăng

Cô gái xinh đẹp giật xấp tiền của nhân viên cây xăng khai lý do bất ngờ

Liên quan tới vụ cướp giật tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vào chiều tối 10/4, Công an TP.Lai Châu đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Phương Thảo (32 tuổi, trú tại TP.Lai Châu).

Thảo tại cơ quan điều tra (Ảnh GĐ&XH)

Bước đầu Thảo khai nhận nguyên nhân gây vụ giật tiền ở cây xăng là do “túng thiếu tiền trang trải cuộc sống”.

Nữ nghi phạm khai nhận, trong những lần đi đổ xăng, nhận thấy nhân viên bán hàng cầm tiền sơ hở. Chiều 10/4, Thảo đeo khẩu trang, điều khiển xe máy SH (đã tháo biển số) ra Cửa hàng xăng dầu số 2 vờ mua xăng. Trong lúc người bán đang tìm trả tiền thừa, thấy xung quanh vắng người, Thảo giật tập tiền từ nhân viên bán xăng rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã cảnh giác hô hoán và giật lại được tập tiền.

Trong một diễn biến khác, Công an TP.Lai Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng, lập hồ sơ răn đe, giáo dục đối với 4 trường hợp.

Theo đó, những người này đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook hình ảnh một cô gái kèm theo video hiện trường vụ cướp giật và bịa đặt thông tin sai sự thật về cô gái đó là đối tượng gây án. Chị D.T.Q. - người bị các đối tượng ghép ảnh tung tin bịa đặt sau đó đã trình báo cơ quan công an về sự việc.

Đằng sau vụ con gái sát hại người tình của cha

Nguyễn Thị Mỹ Ch. tại cơ quan công an

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Ch. (38 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, sáng 14/4, cha Ch. là ông T. (60 tuổi, quê Vĩnh Long) đang ở công ty làm bảo vệ thì nhận được điện thoại của con gái nói vừa sát hại bà Nguyễn Thị N. (58 tuổi).

Vụ việc được trình báo công an. Tại hiện trường, công an phát hiện bà N. đã tử vong, trên người có vết thương. Còn Ch. đang ngồi ở góc phòng.

Theo trình bày của những người liên quan, bà N. và ông T. có quan hệ tình cảm rồi thuê trọ sống chung tại khu nhà trọ bên đường D9 (TP Thủ Dầu Một). Ngày 13/4, Ch. từ quê lên thăm cha rồi ở lại trong phòng trọ nói trên. Đêm 13/4, ông T. đi làm còn người tình và con gái ở nhà trọ, đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Làm việc với công an, ông T. cho biết giữa con gái và người tình không xảy ra mâu thuẫn trước khi xảy ra vụ án mạng. Cũng theo người đàn ông này, con gái ông có triệu chứng của bệnh tâm thần.

Trong 1 ngày, thiếu nữ 14 tuổi 2 lần “dại dột” với 2 người đàn ông

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ việc 1 thiếu nữ chưa đủ 15 tuổi, trong 1 ngày đã 2 lần quan hệ tình dục với 2 người đàn ông.

Trước đó, khoảng tháng 1/2023, cháu A (SN 2008 nhưng chưa tròn 15 tuổi tính theo tháng; quê quán Hải Dương) quen M.V.T (SN 2001, trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) qua mạng xã hội. Giữa hai người sau đó đã nảy sinh tình cảm.

Rạng sáng 7-4-2023, T. gọi điện cho L.V.D (SN 1988, quê quán Hà Nam, là lái xe taxi) đến đón T. và cháu A. từ phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm) để đi sang huyện Sóc Sơn; điểm đến là 1 nhà nghỉ ở xã Mai Đình. Tại đây, cháu A. và T. đã quan hệ tình dục.

Sau khi trả phòng, T. và A, được D. lái taxi chở sang địa phận xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, uống nước. Quá trình này, tài xế D. gạ gẫm cháu A. cho quan hệ tình dục và hứa sẽ cho cháu A. 500.000 đồng.

Cháu A. đồng ý, và tài xế D. đã thuê nhà nghỉ ngay trên địa bàn xã Quang Tiến, đưa cháu A. đến để quan hệ tình dục. Xong xuôi, D. cùng cháu A. ra quán nước gần đó thì bị công an mời về trụ sở làm việc.

Hiếp dâm người phụ nữ 55 tuổi không thành, thanh niên 22 tuổi xuống tay giết người

VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã thực nghiệm điều tra đối với bị can Đặng Quang Hậu (22 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra

Trước đó, đêm 31-10-2022, sau khi dự đám cưới tại huyện Tân Kỳ, Hậu trở về thì gặp bà Ph.T.S. (55 tuổi). Hậu sau đó đã kéo bà S. vào bụi chuối để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bà S. la hét, chống cự, kêu cứu.

Sợ bị phát hiện, Hậu đã dùng điếu cày và dao tấn công khiến bà S. bất tỉnh. Sau đó nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Bà thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích là 51%.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hậu về tội Giết người.

Ngoài hành vi giết người đã bị khởi tố, Hậu còn khai thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng chưa được khởi tố. Về phần nạn nhân, sau thời gian điều trị, sức khỏe và tinh thần bà S cũng chưa đảm bảo cho việc lấy lời khai vụ việc.

Do đó, cơ quan chức năng đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án này nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Nhóm phụ nữ dàn cảnh quay clip “nóng” tống tiền ông lão 70 tuổi

Ngày 13/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Bùi Thị Yến Nhi (54 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) và Lê Thị Năm (42 tuổi) cùng mức án 13 năm 6 tháng tù, Lê Văn Hào (26 tuổi) 12 năm tù, Cao Hồng Minh Tâm (20 tuổi) 8 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do quen biết nên ông L.T.Q (70 tuổi) thường xuyên đến nhà Nhi chơi và phát sinh tình cảm với con gái nuôi của Nhi là Tâm.

Biết chuyện, Nhi tổ chức dàn cảnh cho Tâm quan hệ tình dục với ông Q. để Năm và Hào quay clip "nóng" tống tiền. Sau đó, Nhi sửa giấy khai sinh của Tâm thành năm sinh 2005 để dễ đe dọa ông Q. có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Trưa 2/5/2021, ông Q. đến điểm hẹn và bị nhóm của Nhi ập vào, bắt ông này cởi hết quần áo để quay clip. Cả nhóm liên tục chửi mắng ông Q. quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi, doạ đưa ra công an, gửi clip cho gia đình nếu ông Q. không đưa 3 tỉ đồng “chuộc lỗi”. Vì lo sợ nên ông Q. đồng ý.

Hôm sau, tại một quán cà phê ở quận 10, khi ông Q. giao 500 triệu đồng cho nhóm của Nhi thì bị công an bắt quả tang.

