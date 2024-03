Tin tức 24h qua: Nữ chủ tịch huyện lên tiếng về thông tin bị lừa 100 tỷ đồng

Nữ chủ tịch huyện lên tiếng về thông tin bị lừa 100 tỷ đồng

Những ngày qua dự luận xôn xao thông tin về việc có nhóm lừa bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Số tiền này bà Hương đã huy động, vay mượn tiền nhiều người.

Chiều 22/3, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, cho biết thông tin chưa chính xác, thông tin trên mạng xã hội là không đúng, công an đang điều tra.

“Tôi có biết sự vụ từ đâu đâu, thông tin phải từ công an tỉnh, một số thông tin trên mạng xã hội đăng không đúng. Họ nói 100 tỉ nguồn gốc từ đâu thì mới rõ vấn đề đó. Hiện chưa có xác định được gì hết, tôi đang nghi ngờ thôi. Hiện chưa xác minh được nên tôi chưa trả lời được”, bà Hương khẳng định

Ông Trần Hoàng Tuấn được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Trần Hoàng Tuấn được giao điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TN.

Ngày 21/3, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi cho biết, đã họp và thông báo việc phân công lãnh đạo phụ trách, điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định phân công ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho đến khi chức danh Chủ tịch UBND tỉnh được kiện toàn.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi về tội Nhận hối lộ; khi mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

VKS đề nghị giảm án cho tất cả bị cáo vụ Tân Hoàng Minh

Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 22/3, sau phần bào chữa của các luật sư và phản biện của bị hại, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) đã có những đánh giá và đề nghị mức án mới cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đại diện VKSND TP Hà Nội, sau khi xem xét lại toàn bộ tính chất, mức độ, động cơ, mục đích trong quá trình phạm tội của các bị cáo, chứng cứ, cùng lời khai tại phiên tòa, cùng với đó, ngày 22/3, Công ty Ngôi Sao Việt (1 trong 3 công ty con phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh - PV) đã nộp khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng, đại diện VKSND TP Hà Nội xác định có thay đổi đề nghị, giảm nhẹ mức án cho các bị cáo so với trước đó.

Trong đó, Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị đề nghị 8 – 9 năm tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 9 - 10 năm tù).

Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 4 – 5 năm (hôm 21/3, VKS đề nghị 5 – 6 năm tù).

Nữ tài xế xe máy giải thích lý do vi phạm giao thông 26 lần/tháng

Liên quan đến sự việc nữ tài xế 26 lần vi phạm giao thông, bị phạt nguội gần 20 triệu đồng, tối 21/3, chia sẻ với PV, chị N.T.T. (41 tuổi, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) thừa nhận các lỗi vi phạm của bản thân và chấp nhận bị xử phạt hành chính.

Theo chị T, chị thường xuyên di chuyển giữa 2 nhà cách nhau khoảng 500m ở thị trấn Thắng. Một căn nhà chị bán hoa tươi, nằm ngay cạnh ngã tư, đối diện đèn tín hiệu giao thông. Do chủ quan quãng đường ngắn, nên chị nhiều lần điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Lỗi vi phạm của chị T. bị camera giám sát ghi lại

Chiếc xe máy dính lỗi vi phạm, ngoài chị T điều khiển còn có chồng và con gái chị cũng thường xuyên dùng phương tiện này mà không đội mũ bảo hiểm. Camera giám sát ghi lại hình ảnh các thành viên trong gia đình chị đều dính lỗi. Tuy nhiên, chị T. là người đứng tên sở hữu phương tiện nên được công an mời lên làm việc.

“Tôi khá bất ngờ khi công an thông tin 26 lần vi phạm, song cũng chấp hành ký các biên bản vi phạt. Đây là bài học cho cả gia đình tôi”, chị T. nói.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, qua trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, đơn vị ghi nhận từ ngày 1/2 đến 29/2, người điều khiển xe máy mang BKS 98D1-605.xx đã 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Công an huyện Hiệp Hòa đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Qua xác minh, người điều khiển xe máy trên là chị T. Sau đó, công an đã mời chị đến trụ sở công an làm việc. Với lỗi phạt 900.000 đồng/lần vượt đèn đỏ và 500.000 đồng/lần không đội mũ bảo hiểm, chị T bị xử phạt tổng số tiền là 19,4 triệu đồng.

