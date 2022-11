Tin tức 24h qua: Nhiều cán bộ một phòng CSGT bị kỷ luật

Công an thông tin vụ ôtô của trưởng công an thị trấn va chạm xe máy khiến 2 người chết

Ngày 19/11, Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông trên địa bàn vào chiều ngày 18/11 giữa xe ôtô do Trưởng Công an thị trấn Mường Lát điều khiển va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy tử vong

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 55 phút, ngày 18/11 tại Km 99+900 đường Quốc lộ 15C thuộc địa phận Khu 4, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, ngụ thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát), hiện là Trưởng Công an thị trấn Mường Lát, điều khiển xe ôtô theo hướng khu phố Tén Tằn đi thị trấn Mường Lát đã va chạm với xe máy khiến 2 người trên xe máy tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định.

Nhiều cựu lãnh đạo Đồng Nai liên quan đến sai phạm tại khu dân cư Bình Đa

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) xảy ra tại dự án Khu dân cư Bình Đa.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai trước đó, trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm (Dofico) đã có nhiều sai phạm trong thuê đất, gia hạn thuê đất, góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco).

Một góc khu dân cư Bình Đa. Ảnh: VH

UBND TP Biên Hòa vi phạm trong thỏa thuận địa điểm, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cũng xác định 8 đơn vị liên quan đến sai phạm, gồm UBND tỉnh; UBND TP Biên Hòa; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh, Dofico; Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai.

Về trách nhiệm cá nhân, Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định 12 người liên quan, trong đó có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là các ông: Võ Văn Chánh (hiện là Bí thư Thành ủy Biên Hòa), Trần Văn Vĩnh (đã nghỉ hưu), Trần Minh Phúc (đã nghỉ hưu).

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.

Nhiều cán bộ một Phòng CSGT bị khiển trách, cảnh cáo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức Đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với hàng loạt đảng viên vi phạm theo quy định.

Lực lượng CSGT Hòa Bình tiến hành kiểm tra tải trọng xe (ảnh tư liệu minh họa)

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ VII trực thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, UBKT Đảng ủy nhận thấy: Chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã vi phạm Quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong chi bộ vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải xử lý kỷ luật.

Vi phạm của chi bộ VII được xác định đã gây hậu quả nghiêm trọng. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với chi bộ VII, khiển trách đối với 2 đồng chí nguyên Bí thư chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, việc thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên được UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành đảm bảo nguyên tắc, quy trình, nội dung, thẩm quyền theo quy định, đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Người đàn ông bị rắn cắn tử vong khi hái cà phê

Chiều 19/11, một lãnh đạo UBND xã Ea H’đing (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn có trường hợp tử vong do bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Y.P.M (24 tuổi, trú buôn Trấp, xã Ea H’đing). Ngày 18/11, anh Y.P.M và vợ đi hái cà phê trên địa bàn xã Ea Kuêh và không may bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Do không được sơ cứu, đưa vào bệnh viện kịp thời nên anh Y.P.M tử vong.

Rắn lục đuôi đỏ hay ẩn nấp trong cây cà phê

Qua sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Ea Đ’hing khuyến cáo người dân thận trọng, nhất là khi vào nương rẫy hái cà phê. Thời điểm này đang mùa mưa, mùa của các loài rắn sinh sôi, trong đó có loài rắn lục đuôi đỏ. Do đó, người dân khi đi làm rẫy cần có bảo hộ lao động, thường xuyên phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh nhà cửa, lu nước không cho rắn trú ngụ. Nếu bị rắn cắn cần tiến hành sơ cứu vết thương, đến ngay các cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không được chủ quan.

