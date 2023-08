Tin tức 24h qua: Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng chặn xe chở thi thể bị kỷ luật

Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng chặn xe chở thi thể bị kỷ luật

Ngày 31/8, ông Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết đã có hình thức xử lý kỷ luật ông Lê Viết Dũng (nhân viên y công, tức giúp việc cho giám định viên pháp y).

Ông Dũng bị xử lý kỷ luật với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Về mặt Đảng, ông Dũng là Đảng viên nên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Ông Lê Viết Dũng dù là nhân viên y công, giúp việc cho giám định viên pháp y nhưng tự ý chặn xe cứu thương, lớn tiếng với người nhà nạn nhân

Trước đó, gia đình chị B.T. H phản ánh việc ông Dũng nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản trở không cho gia đình đưa xe cứu thương vào đưa thi thể chị H. về.

Theo phản ánh, sau khi nhận tin chị gặp nạn, đêm 7/8 gia đình vào tới nơi thì có đóng 14 triệu đồng vào tài khoản cho nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để "vệ sinh, làm đẹp thi thể". Dù trước đó gia đình nạn nhân đã bỏ ra 30 triệu đồng mua quan tài, rượu… ở bên ngoài để khâm liệm sau khi khám nghiệm tử thi.

Sau khi đóng 14 triệu đồng, đến rạng sáng 8/8 gia đình xin được "chuyến xe 0 đồng" để đưa thi thể con cháu về thì bị chính ông Dũng chặn lại dẫn đến cự cãi.

Bức xúc, gia đình nạn nhân đã gọi công an phường đến can thiệp thì lúc này trưởng ca trực Trung tâm Pháp y có mặt. Sau đó, xe bên ngoài mới được vào đưa thi thể nạn nhân về quê.

Chủ nhà nghỉ bị khởi tố vì để thanh niên 22 tuổi mua dâm phụ nữ 42 tuổi

Ngày 31/8, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà T.T.P (55 tuổi, thường trú tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) vì hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào tối 25/8, D.Đ.D (22 tuổi, ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt taxi đến nhà nghỉ H.N (thuộc phường 1, TP Đông Hà) với mục đích mua dâm. Tại đây, D. gặp bà T.T.P - chủ nhà nghỉ trên, và hỏi có người bán dâm không thì bà P. nói có.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ H.N (Ảnh: CACC)

Sau đó, bà P. dẫn D. vào một phòng của nhà nghỉ để đợi. Bà P. đã gọi điện thoại cho H.T.H (42 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nói có người mua dâm và hỏi H. có đồng ý bán dâm không thì H. đồng ý.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, H. đến nhà nghỉ. Lúc này, bà P. nói với H. là khách mua dâm với giá 200.000 đồng nên sẽ cho H. 100.000 đồng, số tiền còn lại là tiền thuê phòng. Sau đó, H. được bà P. chỉ vào phòng của D. để bán dâm.

Khi cả hai đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Nữ Thượng tá làm Trưởng Công an TP Lang Sơn

Sáng 31/8, tại Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai quyết định tổ chức lại bộ máy trong công an tỉnh. Theo đó, công an tỉnh Lạng Sơn có 37 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố được luân chuyển, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung. Ảnh: DC

Đáng chú ý, Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) được luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn kể từ ngày 1/9, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung đảm nhiệm vị trí thay Đại tá Nguyễn Hữu Thăng cũng vừa nhận quyết định luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) công an tỉnh Lạng Sơn.

Một nguyên chủ tịch huyện ở Nghệ An tử vong trong bụi cây

Ngày 31/8, ông Phan Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương và người dân xã này vừa tìm thấy thi thể một người phụ nữ nằm tử vong trong bụi cây bên đường.

Nạn nhân được xác định là bà V.T.H.L. (SN 1960; Nguyên Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà L.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 30/8, bà L. từ thành phố Vinh về huyện Anh Sơn để ăn lễ rằm. Chiều cùng ngày, bà L. về nhà riêng tại xã Đỉnh Sơn. Khoảng 17h30 chiều cùng ngày, bà L. đạp xe đi thể dục trên đường làng. Tối cùng ngày không thấy bà L. về nhà, người thân tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Đến tờ mờ sáng nay có người phát hiện thi thể bà L. trong bụi cây, cạnh bờ tường rào.

Hiện người thân đang làm thủ tục xin đưa thi thể bà L. về quê mai táng theo phong tục.

Tắc đường từ chiều tới tối ở Hà Nội và TP.HCM

Hôm nay (31/8), ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Nhiều người tranh thủ về quê sớm ngay từ chiều nay khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV, từ 16h, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua nút giao hồ Linh Đàm) bắt đầu đông đúc, các phương tiện xếp thành hàng dài.

Đường Trường Chinh, nút giao từ Vành đai 2 xuống Ngã Tư Sở ken đặc xe cộ

Các tuyến đường đổ ra của ngõ Thủ đô về các tỉnh lân cận cũng trong tình trạng quá tải, xe cộ xếp thành hàng dài, di chuyển chậm.

Đến 20h, các tuyến đường như Mai Dịch, Phạm Đồng, Hồ Tùng Mẫu, Cầu Giấy... vẫn chưa hết ùn tắc.

Giao thông tại TP.HCM chiều và tối nay cũng trong tình trạng tương tự, nhiều tuyến đường ở khu vực cửa ngõ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình chật kín xe cộ, người dân đổ về sân bay trên các hướng đường như Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn…

Trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), các phương tiện xếp hàng dài dọc cầu vượt thép, nhích từng chút một.

