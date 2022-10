Tin tức 24h qua: Người vi phạm giao thông dí điếu thuốc đang hút vào mặt công an

Người vi phạm giao thông dí điếu thuốc đang hút vào mặt công an; Hậu duệ nhà Nguyễn yêu cầu hủy đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Người vi phạm giao thông dí điếu thuốc đang hút vào mặt công an

Ngày 27/10, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý một người đàn ông vi phạm giao thông có hành vi lăng mạ, cản trở một tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác 282 Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ trong đêm. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 24/10, tổ công tác tuần tra tại khu vực đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã phát hiện, dừng xe máy BKS 30H9-3515, do Vũ Mạnh Tường (SN 1980, ngụ chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) điều khiển để kiểm tra, do không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình kiểm tra, Vũ Mạnh Tường không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có lời nói lăng mạ và dùng điếu thuốc lá đang cháy dúi vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Tường giao cho Công an TP Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 chính thức và 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán trình Thủ tướng

Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019.

Theo đó, Tết Dương lịch 2023 (ngày 1/1/2023) rơi vào Chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 2/1/2023. Do đó, căn cứ vào chế độ làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có lịch nghỉ Tết Dương lịch khác nhau.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ Bảy, Chủ nhật): Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục (từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (Chủ nhật): Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 1/1/2023 đến hết thứ Hai ngày 2/1/2023).

Còn về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa trình Thủ tướng 2 phương án.

Phương án 1: Nghỉ từ Thứ 6 (ngày 20/1/2023) đến hết Thứ 5 (ngày 26/1/2023), tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Phương án 2: Công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ Thứ 7 (ngày 21/1/2023) tới hết Chủ Nhật (ngày 29/1/2023), tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão.

Cũng trong tờ trình Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH báo cáo 2 phương án nghỉ Quốc khánh năm 2023.

Bộ LĐ-TB&XH ưu tiên chọn phương án nghỉ 2 ngày, từ 1-2/9/2023, sau đó là 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tổng cộng người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, không phải tính nghỉ bù.

Hậu duệ nhà Nguyễn yêu cầu hủy đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo

Ngày 27/10, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam (hoàng tộc nhà Nguyễn) cho biết đã có văn bản gửi ông Jean Gauchet, Giám định viên của hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo và chiếc bát vàng vua Khải Định, dự kiến diễn ra vào ngày 31/10.

Mặt trước của Hoàng đế chi bảo.

Trong văn bản này, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam khẳng định Việt Nam với tư cách là một quốc gia thành viên đã ký Công ước UNESCO vào năm 1970 nhằm tăng cường cuộc chiến chống buôn bán các hiện vật văn hóa từ năm 2005.

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam - hậu duệ của các vua chúa triều - là tổ chức kế thừa chính thức những nghĩa vụ của vương triều Nguyễn. Chiếc ấn Hoàng đế chi bảo là quốc bảo truyền từ đời vua này sang đời vua khác của triều Nguyễn từ 200 năm nay, được ghi vào sử sách của triều Nguyễn.

Trước đó, hãng Millon dự kiến tổ chức đấu giá 2 cổ vật nêu trên vào 11 giờ trưa 31/10/2022 (giờ Paris). Nhà đấu giá Millon của Pháp chào bán ấn vàng của vua Minh Mạng với mức 2-3 triệu euro (48-72 tỉ đồng).

Thêm 2 người bị khởi tố liên quan đến "các chuyến bay giải cứu"

Ngày 27/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Tào Đức Hiệp (cựu giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam) về tội "Đưa hối lộ" và bà Lê Thị Ngọc Anh, chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại trung ương, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Tào Đức Hiệp và Lê Thị Ngọc Anh

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các bị can nêu trên bị khởi tố do có liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, TP.

Liên quan đến sai phạm trong các chuyến bay giải cứu tính từ cuối tháng 1-2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 20 bị can.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.

