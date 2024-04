Tin tức 24h qua: Bắt Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Lộc Phát

Bắt Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Lộc Phát

Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Nội khởi tố vụ án, khám xét trụ sở làm việc của tập đoàn Tâm Lộc Phát ở quận Hà Đông để điều tra cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6/2019, Khuyên và Toàn cùng một người lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đổi thành tập đoàn), kinh doanh siêu thị tiện ích, sản xuất quần áo thời trang, đầu tư bất động sản.

Các bị can sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Theo kết quả điều tra, để thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên trả tiền môi giới cao cho người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức khoảng 2,93%/tháng.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2019 đến nay, Khuyên và Toàn đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết và mất khả năng chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện, 18 nhà đầu tư đã trình báo bị chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị kỷ luật khiển trách

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách.

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.

Ông cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước.

Những việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ LĐ-TB&XH.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách ông Đào Ngọc Dung.

Đề nghị khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị báo cáo, đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Việc này được thực hiện sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể là các cán bộ: Lê Viết Chữ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Các ông: Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ma Ly Phước, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân

Công an đọc quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (ảnh: Công an Long An)

Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (92 tuổi ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Vân. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc (ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Liên quan đến vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”, trước đó, TAND tỉnh Long An đã tuyên bị cáo Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]