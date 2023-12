Tin tức 24h qua: Nam sinh viên cùng bạn dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh, 1 người tử vong

Nam sinh viên cùng bạn dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh, 1 người tử vong

Hình ảnh camera ghi lại việc 2 đối tượng xông vào cướp tiệm vàng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều tối 30/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã xác định được nghi phạm của vụ cướp này là Lại Thế Việt (21 tuổi; ngụ Hải Phòng) và Huỳnh Hải Quang (37 tuổi; ngụ TP Trà Vinh).

Theo lời khai ban đầu, Việt từng là sinh viên học đại học tại Hà Nội, đã nghỉ học do nợ nần. 9 ngày trước, Việt quen Quang qua mạng xã hội. Sau những lần trò chuyện, Quang rủ Việt đến Trà Vinh.

Sau khi gặp mặt, sáng 30/11, Quang yêu cầu Việt đến Trà Vinh để thực hiện kế hoạch cướp tài sản.

Chiều cùng ngày, Quang và Việt đã gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành (Trà Vinh). Sau khi gây án, cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường tẩu thoát, Quang đưa cho Việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về TP.HCM. Việt đồng ý và trên đường bỏ trốn đã bị bắt tại địa phận tỉnh Tiền Giang vào khuya 30/11.

Còn Quang trên đường tẩu thoát về phía cầu Cổ Chiên đã phát hiện tổ tuần tra liền nổ súng, do lái xe máy tốc độ cao nên Quang tự té, tử vong tại chỗ.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 khẩu súng rulo và 75 viên đạn chì.

Danh tính người lan truyền thông tin thất thiệt "kẹo bán ở cổng trường chứa ma túy"

Công an TP Lạng Sơn thu giữ những gọi kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 1/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng các gói kẹo được bày bán trước cổng trường có chứa chất ma túy là do nữ công an thuộc Công an TP Lạng Sơn chia sẻ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, do có con đang học cấp 1, quá lo lắng và nhận thức chưa đầy đủ nên nữ công an đã tự ý chia sẻ cho một phụ huynh khác. Sau đó, các phụ huynh gửi thông tin cho nhau, gây hoang mang lo lắng cho nhiều người. Công an tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 30/11, Công an TP Lạng Sơn đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố. Sau đó, Công an phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân lãnh án 21 năm tù. Ảnh: Trần Linh

Sáng 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại BV Thủ Đức, TP.HCM và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân - cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 16 năm tù về tội tham ô tài sản, 5 năm tù về tôi rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Quân phải chấp hành là 21 năm tù. Bị cáo Quân bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý đấu thầu trong 3 năm sau khi chấp hành án xong.

Nguyễn Văn Lợi - giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm: 12 năm tù về tội tham ô tài sản; 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Lợi phải chấp hành là 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm - giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ bị cáo Nguyễn Minh Quân: ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền.

Đối với nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại BV Thủ Đức, HĐXX tuyên phạt:

Hai bị cáo là cựu phó giám đốc: Nguyễn Thị Ngọc 2 năm 6 tháng và Nguyễn Lan Anh 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích (cựu trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế): 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đặng Thị Hiên (cựu kế toán trưởng): 3 năm 6 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế): 3 năm tù

Bị cáo Trần Hậu Nghĩa (giám đốc Công ty y tế Hải Đăng): 3 năm tù

Có hành vi thiếu chuẩn mực, một CSGT ở Bình Dương bị tạm đình chỉ công tác

Một CSGT có hành vi thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông

Ngày 1/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 30 ngày và ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với N.V.T.T. (cán bộ phòng Cảnh sát giao thông).

Đồng thời, phòng Cảnh sát giao thông cũng đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, điều động ông T sang đơn vị khác để phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo báo cáo của phòng Cảnh sát giao thông, ông T và anh N (là người có liên quan trong đoạn clip), điều khiển xe ô tô tránh vượt thiếu quan sát nên ông T phải thắng gấp làm con của ông bị va đập vào bảng điều khiển ô tô.

Do nóng giận, thiếu kiềm chế ông T đã có những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực. Sau đó, hai bên hòa giải, anh N cũng cam kết không khiếu nại thắc mắc bất cứ vấn đề gì liên quan đến vụ việc trên.

