Tin tức 24h qua: Miền Bắc và miền Trung sắp trải qua đợt nắng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 20:30 PM (GMT+7)

Miền Bắc và miền Trung sắp trải qua đợt nắng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ; Công nhân sốt cao, khó thở ở Hà Nội âm tính với COVID-19 ở lần xét nghiệm thứ 2… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Công nhân sốt cao, khó thở ở Hà Nội âm tính với COVID-19 ở lần xét nghiệm thứ 2

Liên quan đến một công nhân ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị sốt cao chiều 2/5, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân là T.N.K (sinh năm 1982, quê ở Hoàng Mai, Nghệ An).

Bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc người nghi nhiễm COVID-19. Từ 22/4 xuất hiện sốt nóng liên tục, ngày 26/4 vào Bệnh viện Đức Giang, được xét nghiệm test dengue IgM (+). Từ 29/4, bệnh nhân sốt cao hơn, xuất hiện khó thở tăng, được chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ 23h30 ngày 1/5, trong tình trạng khó thở nhiều, mệt lả. Xét nghiệm Realtime PCR cho kết quả âm tính với COVID-19.

UBND huyện sẽ nới lỏng, cho dỡ bỏ cách ly dần tại xã Kiêu Kỵ

Ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin trường hợp này âm tính với COVID-19, UBND huyện sẽ nới lỏng, cho dỡ bỏ cách ly dần tại xã Kiêu Kỵ. Tuy nhiên, những người dân tại đây vẫn phải hạn chế đi lại để chờ kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 2 vào ngày mai (3/5).

Trước đó, sáng 2/5, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo cách ly khoảng 500 người sống xung quanh nơi ở của trường hợp trên. Nam công nhân này hiện đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Cũng theo Bộ Y tế, tính đến ính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 2/5, đã 16,5 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới do lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có bệnh nhân tử vong. Số ca nhiễm COVID-19 hiện tại vẫn là 270, trong đó 219 người đã khỏi bệnh, xuất viện.

Miền Bắc và miền Trung sắp trải qua đợt nắng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (2/5), nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây của Bắc Trung Bộ, bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng, gay gắt dự báo kéo dài nhiều ngày.

Dự báo tháng 5 năm nay nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất là 31-32 độ, cục bộ có nơi 33-34 độ. Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, trong khi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất là 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo nắng nóng thực sự bắt đầu vào ngày mai (3/5), khi vùng áp thấp phía Tây bắt đầu hoạt động mạnh và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Từ đầu tuần sau bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt trung bình tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ là 37-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 40 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 5 gia tăng số ngày nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên toàn quốc, tháng 5 năm nay cũng được dự báo là nắng nóng gay gắt hơn trung bình nhiều năm với nền nhiệt cao hơn từ 1-1,5 độ.

Riêng 10 ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-1,5 độ C, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Ngày nghỉ lễ thứ ba, 24 người thiệt mạng vì TNGT

Theo thống kê của Cục CSGT - Bộ Công an, ngày 2/5, trên địa bàn cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 22 người. So với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2019 không tăng giảm về số vụ, tăng 2 người chết, tăng 3 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 24 người, bị thương 22 người. So với ngày nghỉ Lễ thứ ba của năm 2019 tăng 1 vụ, tăng 3 người chết, tăng 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Đối với đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Bãi biển Đồ Sơn đông kín người sau thời gian dài giãn cách xã hội

Ngày 2/5, thời tiết nắng nóng sau hai ngày nghỉ 30/4-1/5, hàng vạn du khách ùn ùn tới bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) tắm giải nhiệt khiến nhiều khu vực chật cứng, quá tải.

Theo ghi nhận, ngày 2/5 thời tiết tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng nắng nóng do đó từ sáng sớm lượng lớn du khách đổ dồn về bãi biển tắm giải nhiệt sau thời gian dài cách ly toàn xã hội.

Cảnh tấp nập du khách trên bãi biển Đồ Sơn.

Đỉnh điểm, đầu giờ chiều, hàng vạn du khách thập phương ùn ùn tới bãi biển Đồ Sơn tắm giải nhiệt ngày nghỉ cuối tuần. Hầu hết các điểm trông giữ xe đều quá tải, nhiều hộ dân ven biển tận dụng chỗ trống để nhận trông giữ phương tiện. Trong khi đó, bãi biển số 2 luôn trong tình trạng kẹt cứng. Hàng quán, lán nghỉ đều quá tải khách, nhiều người không thuê được võng nghỉ ngơi hay bàn ghế ngồi uống nước.

Cuối chiều, du khách vẫn tấp nập đổ về Đồ Sơn. Công an quận Đồ Sơn cho biết, để bảo an toàn giao thông, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực, lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện người ra vào bãi biển.

