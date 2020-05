Tin tức 24h qua: Miền Bắc và miền Trung sắp hứng mưa lũ lớn sau nhiều ngày quay cuồng với nắng nóng

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 20:47 PM (GMT+7)

Miền Bắc và miền Trung sắp hứng mưa lũ lớn sau nhiều ngày quay cuồng với nắng nóng; Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù… là những tin tức đáng chú ý 24h qua.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù

Sáng 21/5, phiên tòa xét xử cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo liên quan đến sai phạm tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tiếp tục với phần tranh luận.

Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại tòa. Ảnh: A.LÚY

Trong vụ án này, Quân chủng Hải quân được xác định là bị hại. Nêu quan điểm, đại diện quân chủng tha thiết mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Theo vị đại diện, cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến có rất nhiều công lao đóng góp trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngoài ông Hiến, đại diện quân chủng cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo là cán bộ của quân chủng.

Riêng các bị cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vị này đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đến chiều cùng ngày, sau khi kết thúc phần tranh luận, Tòa án quân sự QCHQ tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiến và 7 bị cáo khác.

Theo đó, ông Hiến bị phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan quản lý 3 năm sau chấp hành án.

Các bị cáo khác bị phạt từ 4-20 năm tù giam.

Kiểm tra định kỳ khí thải đối với xe máy

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi quy định, mô tô, xe gắn máy (gọi chung là xe máy) nằm trong nhóm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định kiểm tra định kỳ khí thải đối với xe máy tham gia giao thông nhằm tăng hiệu quả bảo vệ môi trường.

Cụ thể, mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về phát thải khí thải. Việc tổ chức kiểm định, kiểm tra định kỳ khí thải xe mô tô, xe gắn máy do cơ quan đăng kiểm thực hiện. Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục, nội dung kiểm định, kiểm tra định kỳ về khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Đại diện Cục Đăng kiểm VN cho biết, khí thải xe máy là nguồn gây ô nhiễm không khí đáng kể, nhất là tại các đô thị lớn, khu vực tập trung đông xe máy. Tuy nhiên, việc kiểm soát khí thải đến nay mới kiểm soát đối với “đầu vào” là xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Miền Bắc và miền Trung sắp hứng mưa lũ lớn sau nhiều ngày quay cuồng với nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (20/5), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày ở Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc và miền Trung sắp có mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng. Ảnh minh họa.

Hôm nay (21/5), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, riêng vùng núi phía Tây của Trung Bộ có nơi 41-42 độ C; các nơi khác của Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, nắng nóng sẽ chỉ tiếp diễn nốt ngày nay ở miền Bắc. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20 -50mm/24h, có nơi trên 80mm/24). Từ chiều và đêm mai (22/5), vùng mưa mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23/5, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Do mưa lớn nên từ ngày 22/5, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới mức báo động 1 (BĐ1). Từ ngày 23/5, trên sông Bưởi và thượng nguồn các sông thuộc Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Đi học sớm, học sinh lớp 1 bị phê bình, đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc một học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung, phường Vạn Đức (Ngô Quyền, Hải Phòng) được phụ huynh đưa đi học sớm 15 phút nhưng chưa đến giờ vào lớp, cô giáo bắt đứng đợi ngoài cổng trường giữa trưa nắng gây xôn xao dư luận.

Học sinh lớp 1 đi học sớm 15 phút bị đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng và bị phê bình.

Theo mẹ của học sinh nói trên, trước thời gian dịch COVID-19 chị vẫn cho cháu ăn bán trú. Sau thời gian nghỉ dịch COVID-19, do hoàn cảnh chị không có khả năng cho con ăn bán trú nữa. Sau khi cháu về nhà ăn cơm, vì lý do công việc nên chị phải đưa con đi học sớm nhưng theo thông báo của nhà trường những bạn không ăn bán trú 13h30 mới được có mặt.

Thậm chí, cô giáo còn gửi tin nhắn hình ảnh 7 em học sinh kèm nội dung “cô giáo phê bình các bạn đến sớm” trong nhóm chát Zalo dành cho các phụ huynh để nhắc nhở.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, nhà trường đã nắm được sự việc có việc học sinh phải ra cổng trường đứng và bị cô giáo phê bình vì đi học sớm.

Theo bà Ly, sự việc xảy ra là do cô giáo Lê Thị Kim Lan, chủ nhiệm lớp 1A1, quá cứng nhắc. Nhà trường đã yêu cầu cô Lan nghiêm túc kiểm điểm.

Phi công người Anh đã 6 lần âm tính với COVID-19

Ngày 21/5, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng Tiểu ban điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) khẳng định, đến ngày 21/5, bệnh nhân 91 nhiễm COVID-19 nặng nhất đã được chữa khỏi. Như vậy, đến thời điểm này tất cả các bệnh nhân nặng COVID-19 đều đã được chữa khỏi.

Các chuyên gia tại buổi hội chẩn. (Ảnh: Lê Hảo)

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 91 được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 21/5, bệnh nhân đã 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong sáng nay, bệnh nhân 91 đã được chuyển sang BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian tới, bệnh nhân 91 tiếp tục được hội chẩn trực tuyến liên tục, nắm chặt diễn biến của người bệnh để tiến tới ghép phổi khi đủ điều kiện.

Cũng theo Bộ Y tế, ngày 21/5, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến 18h hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 324 ca nhiễm, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện tại đã có 264 người được công bố khỏi bệnh và chưa ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19.

