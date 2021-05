Tin tức 24h qua: Mặt đường Hà Nội chảy nhựa dưới cái nắng nóng gần 45 độ C

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 20:03 PM (GMT+7)

Mặt đường Hà Nội chảy nhựa dưới cái nắng nóng gần 45 độ C; Dừng nhập cảnh hành khách tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 1/6... là những tin nóng nhất 24h qua.

Mặt đường Hà Nội chảy nhựa dưới cái nắng nóng gần 45 độ C

Ngày 31/5, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 18 giờ.

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, mức nhiệt cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt người dân. Song, những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và những người giao hàng… vẫn phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.

Nhựa mặt đường đã tan chảy

Tại thời điểm giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến gần 45 độ C. Bất cứ ai ra ngoài cũng tìm mọi cách che chắn, di chuyển thật nhanh trên đường, tìm đến những nơi mát để tránh nóng. Những người đi xe máy, đi bộ, ngồi ở điểm chờ xe buýt... đều trùm áo chống nắng, đeo kính, khẩu trang để chống chọi với nắng nóng.

Tại thời điểm ghi nhận, nhiệt độ ngoài đường vào khoảng 45 độ C

Tại một số con đường, nền nhiệt cao đã xảy ra tình trạng bốc hơi tạo ra ảo ảnh và có nơi mặt nhựa đường thậm chí đã bị chảy nhựa…

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6/2021. Đặc biệt, khoảng giữa tuần này, ngày 2 và 3/6, nắng nóng ở Hà Nội và Bắc Bộ sẽ đạt đỉnh, nền nhiệt nhiều nơi ghi nhận ở mức 40 độ C và hơn.

Nữ nhân viên y tế “vòi tiền” người nhà bệnh nhân COVID-19

Ngày 30/5, mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện có nội dung một nữ nhân viên y tế yêu cầu gia đình bệnh nhân nhiễm COVID-19 chuyển tiền để đưa bệnh nhân đi điều trị ngay với các mức giá khác nhau. Trong cuộc trò chuyện, nữ nhân viên y tế đã gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng thì bệnh nhân nhiễm COVID-19 này sẽ được đưa đi điều trị ngay.

Hình ảnh đi kèm bài đăng được gia đình bệnh nhân nhiễm COVID-19 đưa lên mạng xã hội.

Công an huyện Việt Yên xác định nữ nhân viên y tế bị tố là chị N.T.T.T - làm việc tại Trạm y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Tại trụ sở công an, bà T. đã thừa nhận hành vi vòi 12 triệu của gia đình bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Thời điểm làm giải trình, nữ y tá này giải thích do người quen nhờ chuyển viện nên mới đi hỏi và giải thích chi phí cho họ. Chị T. cũng nói hiện tại bệnh viện không tiếp nhận đóng viện phí bằng tiền mặt nên mới đưa số tài khoản để đóng viện phí giúp người quen.

Ngày 31/5, Công an huyện Việt Yên đã đề xuất Công an tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Dừng nhập cảnh hành khách tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 1/6

Nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài từ 0 giờ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 7/6/2021 (giờ Việt Nam).

Đồng thời kéo dài thời hạn dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14/6/2021 (giờ Việt Nam) thay vì đến hết ngày 4/6/2021.

TPHCM: Tạm thời gỡ chốt kiểm soát tại quận Gò Vấp

Ngày 31/5, Bộ Y tế công bố 214 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên đến 7321 ca.

Tại TPHCM, từ 0h ngày 31/5, các chốt kiểm soát được lập tại các tuyến đường ra vào của quận Gò Vấp. Đến sáng nay, nhiều người dân đi làm khiến khu vực các chốt kiểm soát này bị ùn tắc. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và giãn cách xã hội, UBND quận Gò Vấp đã tạm thời gỡ các trạm kiểm soát này để lên phương án cụ thể. Dự kiến 0h ngày 1/6, các chốt kiểm soát này sẽ tái lập để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận Gò Vấp.

Tại Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra thông báo về việc cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả người từ TP.HCM đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 31/5.

Tại Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hàng loạt địa điểm với hàng ngàn người dân tại các khu vực mà cô giáo mắc COVID-19 lui tới, để phòng chống dịch.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-mat-duong-ha-noi-chay-nhua-duoi-cai-nang-nong-gan-45-do-c-5020...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-mat-duong-ha-noi-chay-nhua-duoi-cai-nang-nong-gan-45-do-c-5020213152045324.htm