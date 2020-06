Tin tức 24h qua: Lý do phi công Nga gặp nạn khi bay dù lượn ở Mù Cang Chải

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 20:10 PM (GMT+7)

Dây dù bị xoắn trước khi phi công Nga gặp nạn ở Mù Cang Chải; Hai vợ chồng và người hàng xóm bị điện giật tử vong… là những tin nóng 24h qua.

Phi công Anh phục hồi ngoạn mục, ngừng tim phổi nhân tạo

Sáng 3/6, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân nam phi công người Anh (bệnh nhân 91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế.

Nơi điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Chiều cùng ngày, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu Ban điều trị phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong 2 ngày qua, các thông số ECMO được giảm dần và đến hôm nay (03/6), bệnh nhân đã ngừng sử dụng ECMO (tim phổi nhân tạo).

Tuy đã được ngưng sử dụng ECMO, nhưng tình trạng của BN91 vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc. Bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác.

Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình gây tai nạn chết người bị khởi tố

Ngày 3/6, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông báo, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình, tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Hình ảnh được cho là ông Nguyễn Văn Điều trong vụ tai nạn hôm 8/5.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Bình phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, vào khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ, thuộc phường Tiền Phong, (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe ô tô biển số 29A.99583 do ông Nguyễn Văn Điều điều khiển và 1 xe đạp cùng 2 xe máy. Hậu quả, tai nạn làm bà Phạm Thị Nguyễn (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) đi xe đạp tử vong, 2 người đi xe máy bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô chạy khỏi hiện trường về khu công nghiệp Phúc Khánh thì bị người dân yêu cầu dừng lại. Người dân cho biết, vào thời điểm gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trên xe ô tô chỉ có duy nhất tài xế.

Hai vợ chồng và người hàng xóm bị điện giật tử vong

Vào khoảng 6h sáng nay, khi ông L.X.T. (49 tuổi người dân thôn Lương Trung, xã Ích Hậu bắc thang lên cột điện sát nhà để kéo dây buộc bạt che nắng thì bị điện giật.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc.

Lúc này, bà H.T.H. (vợ ông T.) cùng ông N.Đ.T. (người hàng xóm) thấy vậy nên chạy đến ứng cứu thì bị rò điện dẫn 3 người tử vong.

Ông Nguyễn Sơn Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, cho biết vợ chồng ông T. có 5 người con. Cột điện nơi 3 nạn nhân tử vong vừa được đơn vị điện lực thay lại đồng hồ.

Dây dù bị xoắn trước khi phi công Nga gặp nạn ở Mù Cang Chải

Sáng 3/6, trao đổi với PV, bà Lương Thị Xuyến – Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, sức khoẻ của nam phi công quốc tịch Nga gặp tai nạn khi nhảy dù tại lễ hội dù lượn "Bay trên mùa nước đổ năm 2020" được tổ chức trên địa bàn xã Cao Phạ đang phục hồi tốt.

Nam phi công quốc tịch Nga gặp tai nạn khi nhảy dù ở Mù Cang Chải.

Theo bà Xuyến, việc nhảy dù ở Festival đều có quy trình kiểm tra an toàn, rà soát, hướng dẫn kỹ thuật bay trước khi nhảy, chỉ khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện thì mới cho phép các phi công và du khách bay.

Bà Xuyến cho rằng, sự việc nam phi công gặp tai nạn là ngoài ý muốn, đây là do lỗi kỹ thuật của người bay và ảnh hưởng của thời tiết. Nam phi công bay ngược chiều nên bị xoắn dây dẫn đến vừa cất cánh dù đã bị rơi xuống. Ngoài ra, bà Xuyến cũng cho biết thêm, đơn vị đang làm thủ tục để cho nam phi công người Nga nhận bảo hiểm.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-ly-do-phi-cong-nga-gap-nan-khi-bay-du-luon-o-mu-cang-chai-5020...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-ly-do-phi-cong-nga-gap-nan-khi-bay-du-luon-o-mu-cang-chai-5020203620113315.htm