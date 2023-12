Tin tức 24h qua: Lý do đoàn mô tô phân khối lớn chạy trên QL1 bị CSGT Bình Thuận kiểm tra

Lý do đoàn mô tô phân khối lớn chạy trên QL1 bị CSGT Bình Thuận kiểm tra

Đoàn môtô phân khối lớn đi thành đoàn bị CSGT dừng kiểm tra. Ảnh PP.

Sáng 16/12, hàng chục cảnh sát của Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh Bình Thuận đã chặn bắt một đoàn xe mô tô phân khối lớn hơn 80 chiếc đi chạy trên QL1A, đoạn qua huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Đoàn mô tô có nhiều xe trên 1.000cm3 với nhiều dòng xe Harley Davidson, trong đó có nhiều trường hợp chạy với tốc độ cao.

Lực lượng CSGT đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm, trong đó có người đàn ông ở Nha Trang (Khánh Hòa) điều khiển mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ 82km/60km/h và một người đàn ông nước ngoài, quốc tịch Italia (tạm trú quận 7, TP.HCM) điều khiển mô tô phân khối lớn 59A3-382.. cũng chạy quá tốc độ 85km/60km/h.

Ngoài ra còn một trường hợp mô tô phân khối lớn khác không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy và CSGT đã ghi nhận đặc điểm, biển số xe để gởi thông báo đến chủ xe để phạt nguội.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp vi phạm.

Chú rể gặp nạn trước ngày đón dâu, rạp cưới thay bằng rạp tang

Rạp đám cưới được thay thế bằng rạp đám tang. Ảnh A.C.

Ngày 16/12, lãnh đạo xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, vào tối 15/12, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn đau lòng, nạn nhân là anh M.V.L. (SN 1991, người địa phương).

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh L đi mua đồ dùng, trên đường về không làm chủ được tay lái dẫn đến tự ngã. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo lãnh đạo địa phương, ngày hôm sau nạn nhân sẽ làm lễ cưới. Sự việc xảy ra bất ngờ, gia đình hai bên đang rất đau lòng, bối rối. Rạp cưới đã được thu dọn thay bằng đám tang.

Nam thanh niên điều khiển ô tô tông trực diện vào 2 CSGT

Huân tại cơ quan công an

Chiều 16/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã tạm giữ lái xe Phạm Đình Huân (20 tuổi, ở xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), về hành vi điều khiển xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 15/12, tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự, Công an thị xã Duy Tiên thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên đường Dương Văn Nội - Khu đô thị Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên.

Lúc này, cảnh sát ra tín hiệu dừng xe do Phạm Đình Huân điều khiển để kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Huân lái xe, tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện khiến 2 CSGT bị thương rồi bỏ chạy.

5 tiếng sau, công an đã đưa Huân về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Huân đã khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.

Phát hiện vật thể lạ, nghi thiết bị bay không người lái ở Quảng Ngãi

Do trôi dạt ở dưới nước thời gian dài, một số chi tiết, thiết bị trên vật thể đã biến dạng

Ngày 16/12, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa phối hợp với cơ quan quân sự địa phương kiểm tra sơ bộ vật thể lạ có in chữ nước ngoài trôi dạt vào khu vực bãi biển thuộc thôn An Vĩnh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) và được người dân phát hiện.

Ghi nhận bước đầu, vật thể lạ có hình dạng như thiết bị bay không người lái, chiều dài khoảng 3 mét, đường kính 30cm, ở giữa thân có 2 cánh, mỗi cánh dài tương đương với 65cm. Cùng với các kích thước trên, ở phần đầu, phần đuôi và trên thân vật thể lạ có gắn cánh quạt và in nhiều chữ số, ký hiệu chữ nước ngoài.

Hiện đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã thu nhận vật thể đưa về đơn vị lưu giữ. Bên cạnh đó, báo cáo cấp trên xác định nguồn gốc của vật thể nói trên.

