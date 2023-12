Tạm giữ thanh niên điều khiển ô tô húc văng 2 CSGT ở Hà Nam

Huân tại cơ quan công an.

Chiều 16/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã tạm giữ lái xe Phạm Đình Huân (20 tuổi, ở xã Tri Thuỷ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), về hành vi điều khiển xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an thị xã Duy Tiên, vào khoảng 20h5, ngày 15/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự, Công an thị xã Duy Tiên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn trên đường Dương Văn Nội - Khu đô thị Đồng Văn, thuộc địa phận tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

Lúc này, cảnh sát ra tín hiệu dừng xe do Phạm Đình Huân điều khiển để kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Huân lái xe, tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện vào 2 cán bộ CSGT Nguyễn Duy Chinh và Nguyễn Văn Hải rồi bỏ chạy.

Chiếc ô tô Huân điều khiển.

Vụ việc khiến 2 cán bộ CSGT bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn để điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm tài xế và phương tiện vi phạm. 5 tiếng sau, công an đã đưa Huân về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Huân đã khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân.

Theo đại diện Cục CSGT, chiếc ô tô gây tai nạn mang BKS 30K-460.84. Chủ phương tiện là anh P.V.H. (42 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội), là bố của Phạm Đình Huân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]