Tin tức 24h qua: Lý do bé trai bị bắt cóc chỉ uống nước, không ăn bánh mì nghi phạm mua

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an Thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị H (SN 1987, trú tại Khu đô thị Việt Hưng) về việc chị nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu P (SN 2016) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tạiVĩnh Phúc) và giải cứu thành công cháu P, đưa về với gia đình an toàn.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé.

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7, khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện P nên bắt cóc đưa lên ô tô. Đối tượng sau đó liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền, đòi gia đình cháu bé 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn (Hà Nam) thì bị lực lượng công an thành phố bắt giữ.

Khi gặp được con trai, anh C (bố của bé trai bị bắt cóc) hỏi và con đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng nghe.

“Con kể lại được nghi phạm mua bánh mì cho ăn nhưng con không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Khi khát nước, con chỉ xin nghi phạm cho uống nước. Tôi có hỏi cháu vì sao không ăn bánh mì nhưng lại uống nước thì con nói "thấy chú uống được nên con mới uống"”, anh C. nói.

Trưa 15/8, đại diện Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vào sáng cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo tại ngôi nhà số 42 phố Yên Phụ xảy ra vụ nổ lớn.

Thời điểm này, người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong nhà. Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường.

Theo đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, vụ nổ xảy ra tại ngôi nhà vừa ở vừa kinh doanh cửa hàng ăn uống. Hậu quả, làm 4 người bị thương.

Vị này cho biết thêm, cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có bình gas.

Ngày 15/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, về tội "Nhận hối lộ".

Cùng vụ án này, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Võ Truyền Thống, Phó Tổng Giám đốc, và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty, cùng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Đưa hối lộ".

Khởi tố về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", đối với 6 bị can gồm: Lê Trọng Hải, Phó Tổng Giám đốc; Hoàng Hải Thụy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc Dự án và các nhân viên Công ty Trung Hậu 68, gồm: Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đình Nhân.

Khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự, đối với Từ Quãng Xuân, Giám đốc Công ty Phước Xuyên.

Cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang; Trần Văn Hải, Giám đốc và các nhân viên trung tâm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cùng 5 bị can khác.

Các bị can này được xác định có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang do UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác.

Chiều 15/8, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi Thông cáo báo chí liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh lực lượng công an chặn 2 đầu một quán nhậu gây xôn xao dư luận.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tối 13/8, người dân địa phương báo tin có khoảng 150-200 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, gây ồn ào, huyên náo, làm mất an ninh, trật tự tại quán nhậu Thèm - Food Garden trên đường 3-2 (thuộc phường Vĩnh bảo, TP Rạch Giá).

Nhận tin báo, Công an TP Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Bảo tổ chức kiểm tra, xử lý quán này.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông Đ.T.A (39 tuổi, là quản lý của quán) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream với thời lượng 4 phút 09 giây.

Theo đó, ông A đã quay lại hình ảnh 2 xe ô tô tải tuần tra và lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cùng dòng trạng thái “Chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ”.

Clip khi xuất hiện trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, bình luận, tạo dư luận xấu cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sau đó, Công an TP Rạch Giá đã mời ông A lên làm việc, tại đây, ông A đã thừa nhận vi phạm, đồng thời tự nguyện tháo gỡ đoạn clip vào trưa 14/8 và cam kết không tái phạm.

