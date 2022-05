Tin tức 24h qua: Không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây lá xác xơ

Không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây lá xác xơ; Thêm một người bấm được biển số xe siêu đẹp ở Bắc Ninh... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây lá xác xơ

Người dân tại thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai phản ánh, gần đây các vườn rau đay, rau muống, ruộng đỗ... của họ bị cháy cây, táp lá đồng loạt.

Ông Ngô Doãn Chính (SN 1966, trú tại thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng) cho biết, vợ ông đi hái rau, không đeo khẩu trang, sau khi ngửi thấy mùi khét, khó chịu, quay trở về nhà thì ngất, sơ cứu khoảng 10 phút mới tỉnh.

Vườn rau muống của bà Nguyễn Thị Hương (trú tại thôn Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng) bị cháy cây, táp lá

Ngày 25/5, ông Hoàng Ngọc Anh - Phó chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng xác nhận trên địa bàn có hiện tượng trên.

Theo ông Hoàng Ngọc Anh, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại hiện nay là khoảng 60 hộ với trên 60 ha hoa màu. Hiện, UBND xã đã lập biên bản tại hiện trường và báo cáo gửi cơ quan cấp trên để điều tra xác minh.

Phá đường dây cho vay nặng lãi 2.000%, đòi nợ bằng ảnh "nóng"

Ngày 25/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an triệt phá một đường dây tổ chức cho vay nặng lãi qua các ứng dụng (app) online.

Thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, phòng PC02 phát hiện tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác xuất hiện tình trạng cho vay tiền qua app dưới hình thức tín dụng đen. Để có thể vay được tiền, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh hoặc căn cước công dân, thế chấp danh bạ điện thoại thì sẽ được “giải ngân” khoản vay từ 2 – 30 triệu đồng mà không cần ký kết giấy tờ vay nợ.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ thẩm định tính chính xác qua danh bạ của người vay để làm căn cứ cho vay tiền và đòi nợ sau này. Sau khi được “giải ngân”, người vay phải thanh toán tiền gốc trong 3 – 5 ngày, tiền lãi bị cắt ngay khi vay. Nếu không trả tiền đúng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con mà người vay phải trả lên tới 1.570 – 2.190%/ năm.

Các đối tượng liên quan đến đường dây “tín dụng đen” dưới hình thức vay qua app tại trụ sở công an.

Trong trường hợp người vay không có khả năng chi trả, các đối tượng sẽ khủng bố tinh thần bằng cách gọi điện, nhắn tin làm phiền, thậm chí là đăng ảnh người vay lên khắp các mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm.

Trước đó, ngày 24/5, lực lượng công an đã đột kích và khám xét 7 cơ sở của các đối tượng nói trên tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và đưa gần 300 đối tượng nam, nữ thuộc đường dây “tín dụng đen” này về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, trong số các đối tượng có liên quan có cả người nước ngoài và quy mô của đường dây này mang tính chất xuyên quốc gia.

Liên quan đến đường dây này, PC02 Bộ Công an đã làm rõ đối tượng điều hành của đường dây tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vũ khai nhận “ông trùm” đứng đầu hệ thống này là người Trung Quốc. Khi “ông trùm” vắng mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê... Mỗi tháng, Vũ được công ty trả số tiền lương khoảng 44 triệu đồng.

Phó trưởng phòng của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế bị bắt

Ngày 25/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Kết quả điều tra xác định quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp Sổ đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á), ông Nguyễn Huỳnh (Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) đã có hành vi lợi dụng vai trò là thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế để giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị & Công trình y tế. Ông Tuấn đã trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành Quyết định cấp Sổ đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định pháp luật.

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Huỳnh về tội Lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ.

Ghép tiếng súng vào clip cảnh sát trực “bão” U23 Việt Nam để câu view

Ngày 25/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý L.H.D (SN 2003, trú Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá) về hành vi lồng ghép, đăng tải video sai sự thật.

Trước đó, lực lượng an ninh Công an TP Thanh Hóa phát hiện tài khoản tiktok “Đình Dũng” đăng tải video quay cảnh cán bộ chiến sĩ CSGT Công an TP Thanh Hóa làm nhiệm vụ trong đêm “bão” U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games vào tối 22/5. Trong video này, tài khoản “Đình Dũng” đã lồng ghép các âm thanh phản cảm, sai sự thật là tiếng súng nổ. Video đã thu hút được hơn 1,5 triệu lượt xem trên Tiktok.

Quá trình xác minh, lực lượng an ninh Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định tài khoản tiktok "Đình Dũng" do L. H. D là chủ tài khoản.

L.H.D tại trụ sở công an. (Nguồn: CA TP Thanh Hoá)

Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp Công an xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương làm việc với đối tượng L.H.D. Tại cơ quan Công an, đối tượng L.H.D đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự nguyện gỡ bỏ các video, đăng tải thông tin đính chính, gửi lời xin lỗi đến cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thanh Hóa và cam kết không tái phạm.

Bác tin vỡ đập chứa nước sân golf Tam Đảo

Nhiều hộ dân tại tổ dân phố Sơn Long, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị thiệt hại tài sản do ảnh hưởng nước lũ từ đập chứa đầu nguồn. Nhiều thông tin cho rằng đây là nước tràn do vỡ đập chứa nước của sân golf Tam Đảo.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Vũ Thị Bích Ngọc đã đi kiểm tra tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Huyện Tam Đảo

Trước thông tin trên, lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho biết, mưa lớn mấy ngày, nước trên đỉnh Tam Đảo đổ về với lưu lượng quá lớn, tràn đầy hết các hồ. Hồ điều hòa (Ba Cóc 8ha) có thiết kế đập tràn. Nước về nhanh, đầy tràn qua đập tràn, thoát theo hệ thống mương và cống thoát như thông lệ. Do lưu lượng lớn, 1 đoạn cống thoát bị vỡ, làm đổ 1 đoạn tường rào giáp với thôn Sơn Long và Z195 gây nên ngập úng tại tổ dân phố Sơn Long, thị trấn Hợp Châu. Nước có tràn qua khu vực sân golf Tam Đảo nhưng không phải vỡ đập vì hồ điều hòa sân golf Tam Đảo nhỏ không có đập.

Lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho biết thêm, mưa lớn cục bộ trên địa bàn huyện khiến nhiều hồ đập trên địa bàn huyện hiện nay mực nước đã dâng rất cao, nếu tiếp tục xảy ra mưa thì nguy cơ xảy ra các sự cố về đập là rất lớn.

Thêm một người bấm được biển số xe siêu đẹp ở Bắc Ninh

Ngày 25/5, đại diện Đội Đăng ký xe, Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã trao biển kiểm soát 99A-567.89 cho chị N.T.H. (ở TP.Bắc Ninh).

Theo vị đại diện này, sáng nay (25/5) chị H. đến làm thủ tục đăng kí biển số cho xe ô tô hiệu Honda City sản xuất năm 2022. Sau đó, chị H. đã may mắn bấm được biển số 99A-567.89. Đây là biển số được bấm ngẫu nhiên tại trụ sở công an.

Hiện nay trên thị trường dòng xe ô tô Honda City có giá dao động từ 500 đến 600 triệu đồng, tùy phiên bản.

Chị H. với biển số xe siêu đẹp.

Trước đó, cũng tại Bắc Ninh sáng 24/5, anh Nguyễn Văn Nên đi đăng ký ô tô tại Công an huyện Gia Bình đã bấm được biển số 99A- 555.55.

