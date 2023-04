Tin tức 24h qua: Hàng loạt ô tô bị chọc thủng lốp khi đỗ ở vỉa hè

Hàng loạt ô tô bị chọc thủng lốp khi đỗ ở vỉa hè

Sáng 10/4, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh hơn 30 chiếc ô tô bị kẻ gian chọc thủng lốp ở phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) gây xôn xao.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Hơn 30 ô tô bị kẻ gian chọc thủng lốp tại vỉa hè bờ hồ Linh Đàm, đối diện tòa nhà HH Mường Thanh, phường Hoàng Liệt".

Sau khi thông tin kèm hình ảnh được đăng tải đã thu hút hàng trăm bình luận. Đa số mọi người đều lên án hành động chọc thủng lốp xe là sai, mong công an vào cuộc điều tra. Số khác cho rằng, chủ xe ô tô dừng, đỗ ở vỉa hè cũng không đúng quy định.

Trước thông tin trên, sáng 10/4, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin nhiều ô tô bị kẻ gian chọc thủng lốp tại vỉa hè hồ Linh Đàm.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền đã giao công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Thống kê ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 20 ô tô bị chọc thủng lốp.

Bắt ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương

Chiều 10/4, Bộ Công an cho biết, từ ngày 8/4/2023 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Mâu thuẫn khi thanh toán, khách sát hại gái bán dâm trong nhà nghỉ

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ (22 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h ngày 7/3, Vụ di chuyển từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội để xin việc làm. Khi tới địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), Vụ vào một nhà nghỉ để thuê phòng.

Đối tượng Hà Văn Vụ tại cơ quan điều tra

Tại đây, Vụ đã lên mạng tìm gọi gái bán dâm đến để vui vẻ với giá thỏa thuận 1,5 triệu đồng. Sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau gái bán dâm yêu cầu Vụ thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng. Do không đồng ý với số tiền trên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, đối tượng đã đánh đập, bóp cổ gái bán dâm đến tử vong.

Hiện vụ án đang được Công an quận Long Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Sự thật thông tin cậu bé 16 tuổi đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang

Ngày 10/4, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một cậu bé ở Hà Giang một mình lên Hà Nội làm thuê, nhưng công việc quá nặng phải xin nghỉ và không được trả lương. Không có tiền, cậu bé này đã đi bộ 300km từ Hà Nội để về quê gây xôn xao dư luận.

Sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút rất nhiều lượt like và bình luận. Ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bé.

Theo tìm hiểu của PV, cậu bé trong vụ việc trên là Phượng Mai Dương (16 tuổi, trú xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Dương viết thư cảm ơn lực lượng công an khi về đến nhà.

Sáng 10/4, ông Nguyễn Duy Huân, chủ tịch UBND xã Cán Tỷ cho biết, cháu Phượng Mai Dương là người địa phương. Cháu Dương đi bộ từ Hà Nội tới huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) thì được Công an xã Sơn Nam giúp đỡ.

Theo ông Huân, vào tháng 2/2023, Dương đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc nên cháu nghỉ, không có tiền để đi xe khách về nhà nên đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường.

Đến khoảng 1h ngày 1/4, Dương đi bộ về đến xã Sơn Nam, gặp lực lượng công an xã giúp đỡ cho đồ ăn, chỗ ngủ và đón xe khách, cho tiền đi đường để về nhà. Sau khi về tới nhà, Dương đã viết thư cảm ơn lực lượng công an đã giúp đỡ mình.

2 vợ chồng nghèo trúng số độc đắc tiền tỷ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin 2 vợ chồng nghèo sống trong túp lều tạm bợ quây bằng tôn, bạt ở Tây Ninh bất ngờ trúng số độc đắc.

Túp lều tạm bợ và tờ vé số trúng thưởng của 2 vợ chồng ở Tây Ninh. Ảnh: Phương Lan

Theo thông tin chia sẻ, đôi vợ chồng này nghèo ở Tây Ninh. Hằng ngày, họ kiếm sống bằng cách đi làm cỏ thuê. Tài sản lớn nhất của đôi vợ chồng là chiếc xe máy cà tàng và “ngôi nhà” dựng tạm bợ không chắn nổi gió mưa.

Ngày hôm qua (9/4), trong lúc đi hội chợ, có người mời mua vé số nên người chồng mua một vé. Không ngờ, tấm vé số đó đã trúng giải đặc biệt. Số tiền lớn đến mức vợ chồng anh có mơ cũng không dám mơ đến.

Vụ việc ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vào chúc mừng 2 vợ chồng, tuy nhiên cũng có nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ, cho rằng câu chuyện này do ai đó tự thêu dệt lên.

Ngày 10/4, trao đổi với PV, chị Hà Tô Phương Lan - Tổng đại lý vé số Hùng Tú (Tây Ninh) xác nhận, sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Theo chị Lan, hôm qua (9/4) có nhiều người trúng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Tiền Giang, trong đó có 2 vợ chồng ở xã Thạnh Đông (huyện Tân Châu, Tây Ninh) – nơi chị phụ trách, có hoàn cảnh rất khó khăn.

Sáng nay (10/4), chị Lan đã trả thưởng cho 2 vợ chồng nghèo. Trừ tiền thuế và trích phần trăm hoa hồng cho đại lý, 2 vợ chồng nhận được 1,780 tỷ đồng.

Thông tin mới vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Ngày 10/4, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Giết người".

Yang Zhong Wu là Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bị can Yang Zhong Wu

Theo điều tra, chiều 27/3, Công an thị xã Tân Uyên nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (30 tuổi), kế toán công ty này.

Tại hiện trường, nữ kế toán chết trong nhà tắm, gần đó có con dao còn dính máu và tóc. Trước đó, nhân viên công ty phát hiện Yang Zhong Wu hốt hoảng lấy ô tô tải rời đi và tắt điện thoại.

Qua truy xét, công an xác định Yang Zhong Wu đã sát hại nữ kế toán nên thông báo truy tìm.

Đến ngày 30/3, Yang Zhong Wu bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người này khai nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng do nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản công ty.

