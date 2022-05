Tin tức 24h qua: Hàng chục "hố tử thần" xuất hiện khiến người dân lo lắng

Thứ Sáu, ngày 27/05/2022 20:00 PM (GMT+7)

Xuất hiện "hố tử thần không đáy" ở Nghệ An; Xế hộp Mercedes Maybach tông hàng loạt xe máy dưới hầm chung cư;... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Xuất hiện "hố tử thần không đáy" ở Nghệ An

Rạng sáng 27/5, người dân bản Na Hiêng ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An giật mình khi nghe tiếng động mạnh từ dưới lòng đất.

Thấy vậy, vợ chồng ông Điền Minh Tứ ở bản Na Hiêng, trước trụ sở UBND xã Châu Hồng, kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện có hố sụp đất dưới móng nhà. Vợ chồng ông Tứ vội lao ra khỏi nhà kêu cứu.

Hố sụp lún đất dưới móng nhà ông Tứ xuất hiện rạng sáng 27-5.

Nhiều hộ dân ở xã Châu Hồng cũng đang sống trong bất an khi trên địa bàn xuất hiện nhiều hố sụt lún sâu hàng chục mét, không nhìn thấy đáy trên đồng ruộng. Nhiều gia đình không dám ngủ trong ngôi nhà đã gắn bó mấy đời nay, các giếng nước cũng cạn khô không còn nước.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Châu Hồng có tới 299 giếng nước bị khô không có nước sinh hoạt, 24 hố sụt lún, 191 hộ gia đình bị lún nhà, nứt tường hư hỏng.

Về nguyên nhân, người dân ở xã Châu Hồng đặt nghi vấn là do đào khoét dưới lòng đất để khai thác quặng, bởi nơi đây được xem là “thủ phủ” của các mỏ quặng.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp cùng Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát tìm nguyên nhân.

Xế hộp Mercedes Maybach tông hàng loạt xe máy dưới hầm chung cư

Sáng 27/5, tài xế điều khiển xe ô tô Mercedes S560 Maybach biển số TP.Hồ Chí Minh đi hướng từ hầm gửi xe chung cư 6th Element (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) ra ngoài thì bất ngờ mất lái, tông vào hàng loạt xe máy.

Xe ô tô Mercedes S560 Maybach tông hàng loạt xe máy dưới hầm chung cư.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô sau đó tiếp tục tông thẳng vào chốt bảo vệ ở hầm chung cư khiến một người bị thương. Tại hiện trường, chốt bảo vệ bị bật tung, hàng loạt xe máy nằm la liệt dưới sàn.

Hiện vụ tai nạn được Công an quận Tây Hồ thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân.

3 người thương vong sau tiếng nổ lớn tại cơ sở sấy lúa ở Vĩnh Long

Sáng 27/5, nhiều công nhân đang tu bổ, sửa chữa cơ sở sấy lúa tại ấp An Hoà, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long thì xảy ra vụ nổ lớn.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh CTV.

Thời điểm xảy ra vụ nổ có 9 công nhân đang làm việc (3 công nhân làm việc trên tháp sấy, 6 công nhân đang làm việc dưới đất).

Vụ nổ đã khiến ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Hai nam công nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Người thứ 6 trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” bị bắt

Liên quan vụ việc ở "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ"), trưa 27/5, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Thị Cúc (SN 1960; ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) – chủ khu đất xây dựng lên "Tịnh thất Bồng Lai" - cũng với tội danh trên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại " Tịnh thất Bồng Lai ".

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: ông Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) - cùng trú tại "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Hà Nội sẽ đếm lưu lượng xe tại các nút giao thông thường xuyên ùn tắc

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Đáng chú ý, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội được yêu cầu chủ trì cùng các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi tại một số nút giao.

Hà Nội sẽ tổ chức đếm lưu lượng xe qua một loạt các nút giao thông hay ùn tắc

Cụ thể, tại trục QL6, sẽ đếm xe tại nút giao Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Khánh - Trần Phú.

Trên trục đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển ngã ba Xa La - cầu Bươu, đếm xe tại nút giao cầu Tó.

Trục đường Láng Hạ - Lê Văn Lương đếm xe tại nút giao Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám.

Căn cứ số liệu đếm lưu lượng phương tiện tính toán khả năng thông hành của các nút, Ban Duy tu hạ tầng giao thông sẽ đề xuất các giải pháp, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

