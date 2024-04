Tin tức 24h qua: Hai bé gái mất tích bí ẩn khi đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hai bé gái mất tích bí ẩn khi đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và bé Lê Hoàng Thuỳ Linh (3 tuổi)

Ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM cho biết, đang hỗ trợ chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) tìm tung tích 2 con gái bị mất tích vào tối 3/4 ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Chi cho hay, khoảng 20h tối 3/4, chị cùng 3 con nhỏ đang ở trước nhà hát thành phố. Lúc này, hai bé Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thuỳ Linh (3 tuổi) đi chơi cùng nhau. Riêng chị Chi đang chăm bé 8 tháng tuổi ở gần đó.

Do mải chăm bé nhỏ 8 tháng tuổi nên chị Chi không chú ý hai bé My và Linh. Khoảng 10 phút sau, chị Chi hốt hoảng khi không tìm thấy hai con gái và bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm. Chị cho biết, có người nói nhìn thấy bé lớn dắt bé nhỏ đi sang phố đi bộ Nguyễn Huệ để vào nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, cũng có người bảo do bé lớn làm lạc bé nhỏ nên chạy đi tìm, cuối cùng cả hai cùng mất tích.

Chị mô tả, lúc bị thất lạc bé My mặc đồ màu đen; bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi.

Ngay sau khi phát hiện hai con bị lạc, chị Chi đã liên hệ Công an phường. Đến tối 4/4 (sau 24 giờ), chị Chi đã cung cấp lời khai cho Công an để tìm kiếm hai con.

Bình Thuận thông tin về “kho báu 3 tấn vàng” dưới sông Cà Ty

Dòng sông Cà Ty đoạn chảy qua trung tâm TP Phan Thiết

Liên quan đến vụ việc ông H.P.T. (ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đề nghị được cho khai thác “kho báu có 3 tấn vàng” dưới sông Cà Ty (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), ngày 6/4, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là lần thứ 3 ông T gửi đơn đề nghị vấn đề này.

“Hiện tại, các cơ quan chức năng Bình Thuận đang hướng dẫn người dân làm đúng thủ tục. Quy định về việc này rất chặt chẽ. Nếu người dân cung cấp đủ hồ sơ như quy định, tỉnh Bình Thuận sẽ xem xét”, ông Minh nói.

Trong khi đó, Sở Văn hoá Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong 3 lần ông T xin khai thác vật quý dưới sông Cà Ty đều không đúng quy định.

Sở đã đề nghị ông T phải cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh... chứng minh về nơi chôn giấu vật quý; tổ chức lập phương án thăm dò nơi chôn giấu "kho báu"; ký quỹ cam kết khắc phục môi trường...

Khi bảo đảm các điều kiện trên, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, phê duyệt phương án thăm dò theo quy định.

Diễn biến mới vụ 37 học sinh nhập viện, 1 em tử vong ở Nha Trang

Cơ quan chức năng và Công an TP Nha Trang lấy mẫu thức ăn của các hàng quán cạnh Trường Tiểu học Vĩnh Trường, Trường THCS Trần Hưng Đạo

Theo thông cáo báo chí sáng 6/4 của UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), đến 16h chiều 5/4, các bệnh viện đã tiếp nhận 37 học sinh thuộc 2 trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Các bệnh viện đã cho 7 học sinh về nhà, theo dõi ngoại trú; 2 em được xuất viện. 28 em còn lại được theo dõi tại các cơ sở y tế, tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 5/4, nhiều học sinh của 2 trường nêu trên đã ăn sáng tại những quán khác nhau ở bên ngoài.

Đến 6h45, một số em có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các em này về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra.

Về trường hợp 1 học sinh của Trường Tiểu học Vĩnh Trường tử vong, UBND TP Nha Trang cho hay, trước khi đến lớp, em này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, cụ thể là ăn sushi, uống nước ngọt.

Sáng 5/4, các cơ quan chức năng và Công an TP Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn trên địa bàn, thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi học sinh nêu trên, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân.

Nổ tại nhà máy ở Tây Ninh, 3 người chết, 1 người bị thương

Hiện trường vụ nổ làm 4 người thương vong ở Tây Ninh

Ngày 6/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã hoàn tất các bước khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ nổ máy sản xuất tinh bột sắn khiến 4 người thương vong.

​Vụ nổ xảy ra hồi rạng sáng 5/4 tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Thịnh, ở ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh).

Cụ thể, vào thời điểm trên đã xảy ra chập điện trong phòng đóng gói bao bì. Do đây là phòng kín khiến ống dẫn bột nổ tung, làm các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng 4 công nhân đang làm việc tại nhà máy.

​3 công nhân bị thương nặng gồm: chị Nguyễn Thị N (52 tuổi, ngụ huyện Tân Châu); anh Y Đ (41 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) và anh Rơ Châm Q (35 tuổi ngụ tỉnh Gia Lai), được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Đáng tiếc, cả 3 nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Riêng chị Nguyễn Thị Bích H (52 tuổi ngụ huyện Tân Châu) bị thương nhẹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]