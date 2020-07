Tin tức 24h qua: Ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tử vong, 6 ca đang rất nặng

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 20:20 PM (GMT+7)

Ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tử vong, 6 ca đang rất nặng; Bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong… là những tin nóng 24h qua.

Ca bệnh COVID-19 số 428 tử vong vì nhiều bệnh lý, 6 ca khác đang rất nặng

Chiều 31/7, Bộ Y tế vừa công bố 37 ca mắc COVID-19 trong đó có 3 ca ở TP.HCM, 8 ca ở Quảng Nam và 26 ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

Lực lượng y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm người dân bên trong khu cách ly

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Bộ Y tế công bố 45 ca nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 27-87, trong đó có: 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà, 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Như vậy chỉ riêng trong ngày 31/7, cả nước đã ghi nhận 82 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 546 ca.

Cũng trong sáng nay, ngay sau khi ghi nhận 45 ca nhiễm mới, ngành y tế Đà Nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân sinh sống bên trong khu vực phong tỏa, nằm dọc các tuyến đường, khu dân cư xung quanh 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng - phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Việt Nam ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tử vong

Chiều 31/7, Bộ Y tế đã công bố ca mắc COVID-19 đầu tiên tử vong do có nhiều bệnh nền, bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam.

Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng HA - suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 (ảnh minh họa)

Ngày 26/7/2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 30/7/2020 bệnh nhân được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Rạng sáng ngày 31/7/2020 bệnh nhân xuất hiện ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ, nhưng đã tử vong lúc 5h30 ngày 31/7/2020.

Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim trên nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng suy hô hấp do suy tim và COVID-19.

Chiều cùng ngày, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, đã có những bệnh nhân sau diễn tiến nặng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao: BN 416, BN 418, BN 431, BN 436, BN 437, BN 438…

Bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 9 khách sạn tử vong

Sáng 31/7, cơ quan chức năng TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân bé trai rơi từ tầng 9 của một khách sạn tại phường Hưng Bình xuống, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày 31/7, một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn Thượng Hải (TP Vinh) có đưa con trai 5 tuổi đến khách sạn chơi vì ở nhà không ai trông giữ.

Lực lượng công an có mặt tại khách sạn xảy ra sự việc

Đến khoảng 7 giờ, trong lúc nữ nhân viên này làm việc thì cháu bé chơi ở hành lang tầng 9. Trong lúc chơi đùa, cháu bé trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống mái tầng 3 của khách sạn và tử vong.

Nạn nhân thứ 4 tử vong trong vụ gãy thang lắp kính ở Hà Nội

Tối 30/7, tại công trình xây dựng số 16 phố Nguyễn Công Trứ, (phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhóm công nhân do bà Nguyễn Thị Luyến, (SN 1973 ở Bài Trường, Chương Mỹ, Hà Nội) là đội trưởng, thực hiện vận chuyển và thi công vách ngăn nhà vệ sinh.

Xe cứu thương đến hiện trường vụ tai nạn lao động.

Đến khoảng 19h55 phút cùng ngày, 4 lao động gồm: Nguyễn Thế Sơn (SN 1967), Nguyễn Thế Bồng (SN 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Nguyễn Thị Thuý (SN 1968) trú tại xã Vân La, (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Đình Thắng (SN 1992, con bà Thuý) cùng một số vách ngăn ở trên sàn nâng người di chuyển đến tầng 7 thì sàn nâng người bị gãy làm 4 công nhân rời từ tầng 7 xuống đất.

Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, Nguyễn Đình Thắng bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 108 và tử vong sau đó.

Hà Nội có tân Giám đốc Công an

Sáng 31/7, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội từ ngày 1/8/2020.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Hải Trung là Trung tướng Đoàn Duy Khương nghỉ hưu theo chế độ.

Cũng tại Lễ công bố, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc Công an thành phố.

