Tin tức 24h qua: Người đàn ông say xỉn, nhảy lên nóc capo "cãi lý" với công an tại hiện trường tai nạn​​​​​​​

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 18:22 PM (GMT+7)

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng đã đi dự nhiều tiệc trước khi nhập viện; Người đàn ông say xỉn, nhảy lên nóc capo "cãi lý" với công an tại hiện trường tai nạn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng đã đi dự nhiều tiệc trước khi nhập viện

Trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng thông tin về ca nghi mắc COVID-19 tại đây là ông T.V.D (sinh năm 1963) tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Bệnh nhân đang sống chung với vợ và con gái tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Theo thông tin người nhà cung cấp, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh.

Bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng đã được chuyển từ Bệnh viện C sang Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. (Ảnh: TP)

Từ ngày 7/7 đến 17/7, bệnh nhân có đến chăm mẹ ruột tại Bệnh viện Đà Nẵng, và dự tiệc tại nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và trưa 18/7, bệnh nhân T.V.D có đi đám cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, sau hai lần có kết quả dương tính, sáng 24/7, mẫu bệnh phẩm của ca này đã được Viện Pasteur Nha Trang xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện C Đà Nẵng đang được phong tỏa và cách ly những người tiếp xúc với nam bệnh nhân. Người bên ngoài không được vào bệnh viện, cũng như người trong bệnh viện không được ra ngoài. Bệnh nhân phải thở bằng máy.

Hiện lực lượng chức năng đã phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C, Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng và cả khu phố, nơi ở của bệnh nhân. CDC Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C, gia đình bệnh nhân, con gái bệnh nhân và mẹ bệnh nhân. Kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ở một diễn biến khác, 18h30 chiều 24/7, Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca nhiễm lên 413. Ca nhiễm quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Người đàn ông say xỉn, nhảy lên nóc capo "cãi lý" với công an tại hiện trường tai nạn

Khoảng 21h20 ngày 23/7, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô BKS 30A-971.70 do một đàn ông điều khiển và xe mô tô BKS 29D1-703.99 do chị L. (SN 2002, trú quận Hai Bà Trưng) điều khiển. Sau vụ tai nạn, chị L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chiếc xe ô tô cùng nam tài xế bị người dân giữ lại hiện trường để lực lượng chức năng giải quyết.

Người đàn ông cởi trần, say xỉn "cãi lý" với lực lượng công an tại hiện trường.

Đáng nói, khi lực lượng công an đến hiện trường, nam tài xế trong tình trạng say xỉn, cởi trần tỏ ra bất hợp tác, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Sau một hồi "cãi lý", người đàn ông này nhảy lên nắp capo với ý định chống đối, lực lượng công an cùng người dân đã ngay lập tức khống chế, đưa người này về trụ sở làm việc.

Hiện danh tính nam tài xế và nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường ống nước sông Đà vỡ giữa ngày nắng nóng

Ngày 24/7, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch sông Đà (VIWASUPCO) cho biết, khoảng 10h cùng ngày, trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà - Hà Nội xảy ra sự cố vỡ đường ống tại vị trí M17+300 trên đường Láng – Hoà Lạc.

Đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố rò rỉ trước đó.

Để khắc phục sự cố, VIWASUPCO ra thông báo ngừng cấp nước từ 11h ngày 24/7 để sửa chữa, khắc phục. Dự kiến đến 18h30 cùng ngày, đơn vị sẽ cấp nước trở lại.

Trước đó, đường ống nước sông Đà đã hơn 20 lần bị vỡ, rò rỉ do chất lượng ống và việc thi công không đảm bảo yêu cầu. Trong năm 2019, hệ thống truyền tải nước của công ty gặp sự cố tới 4 lần.

Tranh cãi về thẻ bơi, nữ nhân viên bể bơi bị hành hung

Ngày 24/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc chị Đ.T.B.Y (SN 1994, quê tỉnh Hoà Bình) tố ông H.M.C. (SN 1980, trú phường Khương Đình, là cán bộ một ngân hàng tại Hà Nội) hành hung mình tại bể bơi Green Swimming (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân).

Camera an ninh ghi lại sự việc ông C. hành hung chị Y.

Công an quận Thanh Xuân xác định, ngày 1/5, ông H.M.C mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại một bể bơi trên địa bàn phường Khương Đình. Đến ngày 24/5, con trai ông C. cùng nhóm bạn đến bơi và quẹt thẻ thừa 6 lượt. Nhân viên bể bơi đã phát hiện và ghi chú lại 6 lượt bơi cho bé trai. Những lần sau bé đến bơi sẽ không phải quẹt thẻ nữa mà trừ vào lượt ghi chú.

Tối 20/7, vợ ông C. kiểm tra lượt bơi trên thẻ thì phát hiện còn 6 lượt quẹt và 6 lượt ở phần ghi chú. Tối 21/7, chị Đ.T.B.Y đang trực thì có 1 người cầm thẻ của con ông C. xuống thắc mắc số lượt bơi trong thẻ. Ít phút sau, vợ chồng ông C. cùng xuống chửi bới dù chị Y. đã giải thích vẫn còn 6 lượt bơi ở phần ghi chú. Trong lúc đôi co về số lượt bơi trên thẻ, ông C. có hành động hành hung chị Y.

Tuy nhiên, về phía ông H.M.C, người đàn ông này phủ nhận việc mình tự xưng công an và bạt tai chị Y. Ông C. khai nhận có dùng tay dí vào đầu chị Y.

