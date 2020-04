Tin tức 24h qua: Mua chiếc tủ cũ giá 20.000 đồng, người đàn ông phát hiện khối tài sản lớn bên trong

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 20:30 PM (GMT+7)

Mua chiếc tủ cũ giá 20.000 đồng, người đàn ông phát hiện khối tài sản lớn bên trong; 8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2;… là những tin nóng 24h qua.

Mua chiếc tủ cũ giá 20.000 đồng, người đàn ông phát hiện khối tài sản lớn bên trong

Anh Lư Ngọc Duy cùng gia đình kể lại sự việc. Ảnh: T.Trực

Sáng 27/4, ông Huỳnh Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, Công an xã Đức Nhuận vừa tiếp nhận tiền, vàng do một người thu mua ve chai nhặt được và đem trả lại cho người mất.

Trước đó, chiều tối 26/4, trong lúc đi mua ve chai dạo, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, ngụ ở thôn 6, xã Đức Nhuận) thấy chiếc tủ sắt cũ của gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc (50 tuổi, ngụ xã Đức Nhuận) để ngoài đường nên hỏi mua với giá 20.000 đồng.

Khi đem tủ về nhà, anh Duy mới phát hiện bên trong chiếc tủ có chứa một túi nilon đen. Từ vết rách trên túi đen, anh Duy cùng gia đình phát hiện trong túi đen chứa rất nhiều tiền mặt cùng vàng với giá trị lớn.

Ngay sau đó, anh Duy đã mang chiếc túi đến nhà ông Phạm Nê (trưởng Công an xã Đức Nhuận) để trình báo sự việc. Tại đây, trước sự chứng kiến của ông Phạm Nê, anh Duy đã kiểm đếm được 180 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhẫn, vòng vàng có tổng giá trị hơn 1,3 lượng.

Sau khi nắm được thông tin chủ nhân của số tiền vàng trên, ngay trong tối 26/4, toàn bộ số tiền, vàng đã được trao lại cho gia đình ông Phúc.

8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h sáng 16/4 đến 18h ngày 27/4, đã 11 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến thời điểm hiện tại là 270, trong đó 230 người được công bố khỏi bệnh, tuy nhiên đã có 8 trường hợp dương tính trở lại.

Sáng 27/4, thông tin từ Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tái dương tính với COVID-19 tại Việt Nam lên 8 người. Cụ thể:

Hai bệnh nhân ở TP.HCM là bệnh nhân 207 (xuất viện ngày 18/4) và bệnh nhân 224 (xuất viện ngày 20/4). Sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính trở lại, cả hai bệnh nhân lập tức được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi theo dõi, điều trị.

Người thứ ba là bệnh nhân 74 (23 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, xuất viện ngày 10/4, tự cách ly tại nhà 14 ngày sau khi được công bố khỏi bệnh.

Đến ngày 25/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngay lập tức bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 5 ca tái dương tính với COVID-19, gồm: Bệnh nhân 137 và bệnh nhân 188 đang điều trị tiếp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội); bệnh nhân 52 và bệnh nhân 149 đang điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh; bệnh nhân 36 đang được theo dõi tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Bình Thuận.

Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc

Hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 1 người bị thương ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND và Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người; điều tra, xác minh nguyên nhân, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện trong vụ TNGT nghiêm trọng này.

Trước đó, vào khoảng 14h30 chiều 26/4, tại Km21, Quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô con mang BKS 24A - 100.36 đã va chạm với xe máy (chưa rõ BKS), làm cả hai xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người chết (3 người trên ô tô, 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương (người trên ô tô).

Thông tin bất ngờ vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Chiều nay (27/4), luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình cố tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho hay, ông và bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) vừa có cuộc làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho biết, sau hơn 20 ngày ông Tín tử vong, cơ quan điều tra vẫn tích cực điều tra.

Đề cập tới cuộc làm việc mới nhất sáng nay (27/4), luật sư Quynh cho biết, điều tra viên trưng ra 1 số hình ảnh và yêu cầu gia đình nhận diện. “Vợ ông Tín nhận ra mắt kính ông Tín đeo hằng ngày” – luật sư Quynh nói.

Tuy nhiên, luật sư thuật lại là ông cũng như vợ ông Tín bất ngờ khi điều tra viên nói rằng, mắt kính của ông Tín công an thu giữ trong phòng của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Luật sư Quynh cho biết thêm, theo điều tra viên đây là vụ việc khá phức tạp, cần thiết phía công an sẽ gia hạn điều tra để làm sáng tỏ vụ án này.

Tạm đình chỉ CSGT bị tố “gạ tình” người vi phạm

Hình ảnh được cho là ông N.C.A và cô gái vi phạm giao thông bị bắt quả tang trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 27/4, Đại tá Trần Văn Giang, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay, cơ quan này đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 1 tháng đối với thượng úy N.C.A, cán bộ Đội CSGT Công an TP Nha Trang. Lý do là để phục vụ việc xác minh, làm rõ của cơ quan thẩm quyền đối với các nội dung tố cáo liên quan đến ông A.

Trước đó, ngày 18/4, tài khoản Facebook “Yêu cảnh sát giao thông” đăng bài viết “Cảnh sát giao thông TP Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn”.

Bài viết có nội dung tố thượng úy N.C.A, cán bộ Đội CSGT Nha Trang, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều 22/3 đã bắt xe vi phạm của một phụ nữ tên K.N. Ông A. gạ cô gái đi khách sạn quan hệ tình dục tại một khách sạn ở TP Nha Trang.

Ông A. thỏa thuận với cô K.N sau khi quan hệ tình dục 2 tiếng đồng hồ, ông này sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, lấy giấy đăng ký xe ra trước ngày quy định.

Kèm theo bài viết là một số hình ảnh, trong đó có hình ảnh một đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân bị một người bắt quả tang đang ngồi trên giường trong một căn phòng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-mua-chiec-tu-cu-gia-20000-dong-nguoi-dan-ong-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-mua-chiec-tu-cu-gia-20000-dong-nguoi-dan-ong-phat-hien-khoi-tai-san-lon-ben-trong-1083195.html