Tin tức 24h qua: Đề xuất bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước công dân

Đề xuất bỏ vân tay trên bề mặt thẻ căn cước công dân

Sáng 28/8, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Căn cước.

Trong đó đáng chú ý, Dự thảo luật đề xuất bỏ vân tay trên thẻ CCCD; Lược bỏ vân tay và sửa đổi thông tin số thẻ CCCD, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú và dòng chữ "Nơi cấp: Bộ Công an".

Dấu vân tay hiện đang được in trên bề mặt thẻ CCCD. Ảnh minh hoạ

Các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước; việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được tuyên án nhẹ hơn đề nghị

Bị cáo Chung và 14 bị cáo khác hầu tòa

Chiều 28/8, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Toà án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã đưa ra mức án đối với cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ án “nâng khống giá cây xanh” tại Hà Nội.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội 18 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 26/8, VKS đề nghị mức án 2 đến 3 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án từ 24 tháng (án treo) đến 8 năm tù giam với các tội danh Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí; Buôn lậu; Mua bán trái phép hoá đơn; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía bắc xuống. Trong hôm nay (28/8), các tỉnh miền Bắc xuất hiện đợt mưa với lượng phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Một đợt không khí lạnh đầu mùa chuẩn bị tràn xuống Bắc bộ

Từ 29/8, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ giảm, thời tiết đa phần tạnh ráo.

Dự báo, nhiệt độ trung bình khu vực Hà Nội trong tuần tới dao động từ 25-34 độ C.

Từ 29/8, nắng nóng có khả năng kết thúc ở các tỉnh miền Trung. Nguyên nhân là do tác động của không khí lạnh đầu mùa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới gây mưa từ Nghệ An đến Quảng Bình với lượng phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa sau đó có xu hướng dịch xuống các tỉnh phía nam.

Sự thật clip "CSGT Gia Nghĩa, Đắk Nông đánh người"

Trưa 28/8, Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa cho biết, Công an đang phối hợp với Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Theo Công an TP Gia Nghĩa, ngày 26/8, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với tiêu đề “CSGT CSTT Gia Nghĩa Đắk Nông, tẩn dân xong chạy”. Qua xác minh, Công an TP Gia Nghĩa khẳng định, nội dung vụ việc trong video không liên quan đến lực lượng Công an TP Gia Nghĩa cũng như không thuộc địa bàn TP Gia Nghĩa.

Hiện trường Đội CSGT Công an huyện Đắk Glong thực hiện đo nồng độ cồn ở thôn 10, xã Quảng Khê. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng vào 14h15 ngày 26/8, một tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tổ này phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu của lực lượng CSGT, nam thanh niên tăng ga chạy với tốc độ cao tông thẳng vào người đại uý Tân. Rất may, đại uý Tân đã né tránh một cú tông trực diện. Nam thanh niên bỏ chạy và tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ. Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên điều khiển xe quay lại và nói tổ công tác đánh người. Sau đó, trên kênh Youtube đăng tải một đoạn clip 3 phút 15 giây liên quan đến vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, nội dung clip nói công an giao thông (TP Gia Nghĩa-PV) đánh người.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]