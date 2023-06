Tin tức 24h qua: Đề nghị truy tố người thả chó pitbull cắn hàng xóm tội "giết người"

Đề nghị truy tố người thả chó pitbull cắn hàng xóm tội "giết người"

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng đã gửi bản kết luận điều tra bổ sung cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố tội giết người đối với bị can Trần Đình Thảo (47 tuổi, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - người thả chó pitbull cắn hàng xóm.

Thảo thả hai con chó qua cắn hàng xóm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 15/3, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án này và trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung liên quan hành vi của Thảo vì có dấu hiệu của tội giết người. Trong cáo trạng phiên tòa hôm 15/3, VKS đề nghị truy tố Thảo tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 29/5/2022, Ngọc kể cho Tâm nghe mâu thuẫn về đất đai của mình với Thảo.

Khoảng 30 phút sau, Tâm qua nhà gọi Thảo đến nhà Ngọc để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó 2 bên xảy ra đánh nhau. Cáo trạng cáo buộc Tâm, Ngọc đã có hành vi dùng xẻng là hung khí nguy hiểm, đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu, sau gáy của Thảo, gây tỉ lệ thương tích 14% đã phạm tội giết người.

Nay, theo điều tra bổ sung, sau khi bị Tâm và Ngọc đánh, Thảo về nhà thả hai con chó (pitbull và béc giê) đang nhốt trong chuồng dẫn qua nhà Ngọc cắn trả. Ngọc bị chó pitbull cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, tay và chân gây thương tật 29%.

Theo CQĐT, tuy hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng hành vi thả chó dữ tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả chết người…

Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung, kết luận điều tra bổ sung đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Thảo về tội giết người.

Bình luận sai sự thật về vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 13/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng đối với ông T.R (SN 1985; trú tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Ông T.R bị mời làm việc và bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 11/6, trang Fanpage "Thông tin Chính phủ" đăng tải bài viết với nội dung "Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk". Sau khi xem, ông R. sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết này kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ở trạng thái công khai.

Trong quá trình làm việc, ông R. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin về hành vi trên đối với ông R.

Thực hư thông tin người đàn ông chi 100 triệu đồng mua tảng đá hình con rùa

Chiều 13/6, lãnh đạo UBND xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, sau khi nắm được thông tin người dân trên địa bàn xã đào được tảng đá có hình thù giống con rùa, chính quyền đã giao cho công an xã vào cuộc, xác minh.

Thông tin đăng tải lên mạng gây xôn xao

Theo lãnh đạo xã Đồng Văn, qua xác minh, vào ngày 7/6, ông V. (một công dân trên địa bàn) đã thuê máy múc về để san gạt, cải tạo đất vườn. Quá trình san gạt, gia đình ông V. đào lên được một số tảng đá, trong đó có tảng đá mà một số người cho rằng có hình thù giống con rùa và con cá voi. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Đồng Văn, 2 thảng đá này chỉ là đá vôi bình thường.

Lãnh đạo xã Đồng Văn cho hay, sau đó, có ông T. ở xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ, Nghệ An) muốn xin tảng đá này về. Tuy nhiên, do không quen biết ông V. nên ông T. đã nhờ một người bạn xin hộ và ông V. đồng ý cho.

Trước thông tin cho rằng, ông V. bán tảng đá 1 triệu đồng và ông T. mua lại với giá 100 triệu đồng, lãnh đạo xã Đồng Văn phủ nhận và cho biết, công an xã đã làm rõ “nội dung này không có cơ sở”.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm hình ảnh tảng đá có hình thù giống con rùa. Mặc dù tảng đá chưa được đưa lên khỏi mặt đất nhưng nhìn qua, bề mặt của tảng đá có nhiều chi tiết giống con rùa như phần bụng, mai phẳng và đầu. Tảng đá này sau đó được gia chủ bán cho một người cùng xã với giá hơn 1 triệu đồng. Người này bán lại cho khách ở xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ) giá 100 triệu đồng.

Đề nghị hủy án vụ cô giáo Dung ở Nghệ An

Ngày 13/6, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên xét xử hình sự phúc thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với bị cáo Lê Thị Dung (Nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên).

Bị cáo Lê Thị Dung (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm.

Bước vào phần tranh tụng công khai, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu giữ nguyên nội dung kháng nghị. Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Hưng Nguyên để điều tra, xét xử lại.

Kiểm sát viên phát biểu, ở cấp tòa sơ thẩm chưa làm rõ được nội dung chi bộ, đi học cao học, tuyển sinh, làm ngoài giờ, hội họp, thi đua, thanh tra…nếu quy đổi thành tiết dạy đưa vào quy chế chi tiêu áp dụng cho đơn vị có trái pháp luật hay không và trái với quy định cụ thể nào?. Cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ được những nội dung cần thiết để giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để.

Ngoài ra, cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ trách nhiệm của các bị cáo đối với khoản thiệt hại hơn 175 triệu đồng đã thanh toán cho một số cán bộ, giáo viên của trung tâm.

Đây là những nội dung cần thiết phải làm rõ để giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-e-nghi-truy-to-nguoi-tha-cho-pitbull-can-hang-xom-toi...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-e-nghi-truy-to-nguoi-tha-cho-pitbull-can-hang-xom-toi-34-giet-nguoi-34-a612445.html