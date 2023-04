"Lệnh cấm đánh bắt cá" của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Cũng tại họp báo, phóng viên đề nghị bình luận về việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua cho biết Mỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ các nước trong khu vực đối phó với hành vi cưỡng ép, đe dọa của các nước khác đối với tàu cá của họ. Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt cho biết việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông liên quan mật thiết đến hòa bình, ổn định hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp có trách nhiệm vào việc này trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.