Tin tức 24h qua: Công an thông tin vụ 2 thiếu niên tử vong dưới mương nước ở Hà Nội

Công an thông tin vụ 2 thiếu niên tử vong dưới mương nước ở Hà Nội

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh.

Nơi phát hiện thi thể 2 thiếu niên.

Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22/10, Công an xã Đông Hội tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 xác chết tại mương nước trên địa bàn thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là V.T.P và Đ.B.M (cùng SN 2008, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Qua điều tra, công an xác định, do có mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên của 2 nhóm thanh niên, nên 2 nhóm đã hẹn nhau 21h ngày 21/10, ra đằng sau trường THCS Ngô Quyền để giải quyết mâu thuẫn.

Qua quá trình khiêu khích, rượt đuổi nhau trên các tuyến đường, xe của 2 nạn nhân P và M chạy vào hướng thôn Lại Đà, Đông Hội thì bị 5 xe nhóm đối thủ đuổi theo, đến cổng thôn Lại Đà không thấy nên các đối tượng quay lại. Về phía nhóm của 2 nạn nhân, khi quay lại chung cư Đông Hội tập trung thì không thấy xe của P và M nên đi tìm.

Khoảng 6h30 ngày 22/10, một người dân tại xã Đông Hội phát hiện 1 xe mô tô đổ nằm sát miệng cống số 4, bên cạnh là 2 tử thi trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành áp dụng các biện pháp điều tra, rà soát các đoạn video ghi lại hình ảnh các đối tượng đuổi theo 2 nạn nhân đi trên đường.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi đuổi theo nhóm của nạn nhân P, M. Trong số 34 đối tượng tham gia đuổi đánh nhau, có 9 đối tượng từ 16 tuổi trở lên, còn lại dưới 16 tuổi.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc ở Lạng Sơn, 5 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 2h10 ngày 31/10, tài xế Quách Đình Trọng (57 tuổi, ở Quảng Ninh) điều khiển xe khách 16 chỗ lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội. Thời điểm này trên xe có tài xế Trọng và 15 hành khách.

Khi đi đến xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, xe khách đâm vào ô tô đầu kéo chở xi măng đang bị hỏng máy, đỗ cùng chiều phía trước, có đặt cảnh báo cách đuôi xe 16m.

Sau đó, xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo khác điều khiển, đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ bị vỡ nát, hư hỏng nặng.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do khu vực xảy ra tai nạn dốc, cua. Trời tối không có đèn đường, tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ đã đâm vào đuôi ô tô đầu kéo bị hỏng, đang dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới.

Làm việc với cơ quan công an tài xế Trọng khẳng định, thời điểm lái xe ông hoàn toàn tỉnh táo, không buồn ngủ.

Ông Trọng cho hay, khi điều khiển xe đến xã Hòa Lạc, ông thấy trên đường có đặt một khúc gỗ to bằng cổ tay cách xe khoảng 15m, ở gần đuôi xe có thêm ít cành cây chứ không có biển cảnh báo hay phản quang. Chiếc xe đầu kéo hỏng dừng đỗ phía trước không có cảnh báo xi nhan khẩn cấp.

“Lúc này, đường thẳng, trời tối, tôi bật đèn pha chiếu gần nên không phát hiện ra, trong khi đó có một xe đầu khéo khác chạy chiều ngược lại nên tôi phanh và đánh lái ra tránh nhưng không kịp”, ông Trọng kể.

Miền Trung mưa lớn, 3 người chết và mất tích

Mưa to liên tục trút xuống Trung Bộ những ngày qua. Ảnh minh họa TPO

Báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình cho biết, từ chiều tối 29-30/10 mưa lớn đã khiến 3 người tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) chết và mất tích do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ đã nhấn chìm 860 nhà và 95 hộ bị cô lập tại; hơn 22ha hoa màu bị hư hại tại Hà Tĩnh. Một số điểm dân cư của thôn Hà Môn và Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Bình) cũng bị ngập.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến đập thủy lợi Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị vỡ thân đập dài 15m, rộng 7m, sâu xuống 4m; gây xói lở đường giao thông và vùi lấp diện tích đất lúa phía sau hạ du (không ảnh hưởng người).

Ngoài ra, mưa lũ mấy ngày qua ở Trung Bộ cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông; nhiều ngầm tràn bị ngập, sạt lở khiến giao thông nhiều nơi bị ngưng trệ.

Trong đó, 100m tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Hiện tạm thời dùng xe khách vận chuyển hành khách qua đoạn sạt lở tiếp tục hành trình.

Diễn biến mới vụ cô gái bị mất xe SH, chủ nói “hỗ trợ tình cảm” 2 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc cô gái uống trà chanh bị mất xe SH, quán “hỗ trợ tình cảm” 2 triệu đồng, ngày 31/10, PV đã đến quán trà chanh Z.Z. trên phố Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, chủ quán không có mặt tại đây.

Sau sự cố khách mất xe máy SH, quán trà chanh Z.Z. đã treo biển “quý khách vui lòng tự bảo quản tài sản và đồ cá nhân”, nhân viên quán cũng khuyến cáo khách khóa cổ xe hoặc bật thiết bị chống trộm nếu có.

Chiều cùng ngày, chị P.T (22 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, sau 10 ngày xảy ra sự cố mất xe máy, chị vẫn chưa nhận được thông tin về tài sản.

Quán trà chanh nơi xảy ra sự việc mất xe máy.

Trước đó, tối 20/10, chị T cùng bạn đến uống nước tại quán trà chanh Z.Z. Đến nơi, chị T được nhân viên quán hướng dẫn vị trí để xe.

Một tiếng sau, chị T ra về thì phát hiện chiếc xe SH của mình đã biến mất. Sauk hi kiểm tra camera an ninh của quán, nữ khách hàng phát hiện 2 người lạ mặt đã dắt xe đi. Sau đó, chị T đến trình báo Công an phường Yên Hòa.

Theo chị T, sau 3 ngày chờ đợi, đến ngày 23/10, chị T gặp được chủ quán nước, nhưng nhận được câu trả lời “quán anh kinh doanh nước chứ không đăng ký dịch vụ trông giữ xe, khách hàng phải tự bảo quản xe của mình". Trong buổi gặp gỡ này, nhân viên cũng phủ nhận đã nói "quán trông xe cho khách hàng".

Sau cùng, quán nước hỏi chị T đưa ra con số bồi thường cụ thể và xin thời gian để bàn bạc. Chị T yêu cầu được đền bù 50% giá trị xe hiện tại (khoảng 35 triệu đồng). Tuy nhiên, đến trưa 25/10, chị T nhận được phản hồi của chủ quán, nói sẽ chỉ hỗ trợ 2 triệu đồng "về mặt tình cảm" nên chị không đồng ý.

