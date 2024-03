Tin tức 24h qua: Công an phát thông báo truy tìm Bella

Công an phát thông báo truy tìm Bella

Hình ảnh Bella cùng chiếc xe máy của anh Việt Anh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 30/3, ông Hồ Hoàn - Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh là Bella, để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó vào ngày 29/3, anh Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch) phát hiện chiếc xe máy của mình mang BKS: 37L2-23261 dựng phía trong nhà hàng bất ngờ “biến mất”. Khi tìm kiếm xung quanh, anh Việt Anh phát hiện một chiếc xe máy lạ đã cũ với nhiều đồ đạc như chổi, nón, áo mưa, phích nước…

Qua trích xuất camera, anh Việt Anh đã phát hiện một người phụ nữ lạ đi vào nhà của anh rồi lấy chiếc xe máy và rời đi khỏi hiện trường. Chiếc xe máy lạ cùng nhiều đồ đạc trên là của người phụ nữ này để lại.

Anh Việt Anh đã trình báo sự việc với công an địa phương, đồng thời đăng tải hình ảnh từ camera lên mạng xã hội thì được biết, người phụ nữ và chiếc xe máy lạ kia là của người có biệt danh Bella.

Đã có người trúng đấu giá căn hộ của người lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Chị Nguyễn Thị Bích Hường

Ngày 30/3, sau nhiều lần rao bán đấu giá, căn hộ A14-9 chung cư Dream Home (phường 14, quận Gò Vấp) của Nguyễn Trần Hoàng Phong - người lái xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không đã có người trúng đấu giá.

Theo đó, ông N.V.S. (ngụ Hải phòng) là người mua được căn hộ A14-9 chung cư Dream Home (tài sản bán đấu giá) với giá 1,609 tỷ đồng. Chi cục thi hành án dân (THADS) quận Gò Vấp cũng đã thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để giao căn hộ cho ông N.V.S.

Đối với số tiền 1,609 tỷ đồng từ bán đấu giá căn hộ, Chi cục THADS quận Gò Vấp trích lại một khoản tiền để trừ chi phí cưỡng chế, trích lại tiền thuê nhà cho người phải thi hành án theo quy định; thực hiện nghĩa vụ thanh toán còn lại của Nguyễn Trần Hoàng Phong đối với căn hộ…

Sau đó, Chi cục THADS quận Gò Vấp đã chia tiền theo tỉ lệ để thi hành án đợt 1 cho 2 người được thi hành án là chị Nguyễn Thị Bích Hường (khi bị tai nạn là tiếp viên hàng không) và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Mạnh Thường - tài xế Grab.

Theo đó, thi hành án đợt một, chị Hường đã nhận được 1,059 tỷ đồng. Phía những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Thường nhận hơn 200 triệu đồng.

Thông tin mới liên quan vụ giám đốc trung tâm quỹ đất ở An Giang tự tử

Công an khám xét nơi làm việc của 2 bị can. Ảnh: CA.

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên) và Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP. Long Xuyên), về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của một số cán bộ liên quan trong vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 1/8/2022, ông V.V.T (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà.

Theo thông tin từ UBND TP. Long Xuyên, trước khi vụ việc xảy ra, ông T bị Tổ kiểm tra của Thành phố kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai.

Lô xe sang tịch thu từ vụ án buôn lậu đấu giá 4 lần không ai mua

Chiếc Lexus LX 570 đời 2018 sản xuất tại Nhật Bản và Range Rover đời 2016 nhập khẩu từ Anh thuộc diện đấu giá. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 30/3, lãnh đạo Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật, trụ sở tại TP Hà Tĩnh cho biết, sẽ đề xuất cơ quan chức năng giảm giá khởi điểm thêm 20-30% với 6 ô tô và 1 xe máy thuộc diện bán đấu giá. Các phương tiện trên đang thuộc quản lý của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, vào 10/2023, 6 ô tô hiệu: Lexus LX 570, Land Rover, Volkswagen Beetle, Hyundai Santa Fe và 1 xe máy Ducati Multistrada được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 10,5 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, 4 đợt tổ chức đấu giá từ năm ngoái đến nay đều không thành công vì không bán được hồ sơ nào. Lần gần nhất là đầu tháng 1/2024, dù giảm giá khởi điểm xuống còn hơn 9,5 tỷ đồng song vẫn không có khách hàng quan tâm.

Đây là lô tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước từ vụ án đường dây buôn lậu ô tô xuyên quốc gia do Trịnh Sỹ Hùng (31 tuổi, trú huyện Hương Sơn) cầm đầu, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá hồi tháng 4/2019.

Đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sắp tới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức phiên đấu giá lô xe.

Khám xét nhà ông Huỳnh Lê Phong

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng phòng tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên. Ảnh: CTV.

Liên quan sai phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP. Long Xuyên, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nhà của ông Huỳnh Lê Phong - nguyên Trưởng phòng TN&MT TP. Long Xuyên.

Ông Phong cùng với bị can Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ phòng TN&MT TP. Long Xuyên) được cho là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình UBND TP. Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho các hộ dân.

