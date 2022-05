Tin tức 24h qua: Công an Bình Dương đã thụ lý đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng; Công an lấy lời khai tài xế ô tô tông 10 xe máy ở TP.HCM... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 6/5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin đến báo chí về việc đơn vị này khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương).

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thu thập 53 buổi phát sóng của bà Hằng.

Xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, từ ngày 6/4/2022, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện Kiểm sát đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra xử lý.

Công an lấy lời khai tài xế ô tô tông 10 xe máy ở TP.HCM

Chiều 6/5, liên quan đến vụ ô tô tông nhiều xe máy ở chợ Thủ Đức (phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM), Công an TP. Thủ Đức cho biết tài xế ô tô đã đến trình diện.

Theo đó, tài xế tên Huỳnh Công Thắng (ngụ tại TP Thủ Đức) được Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn ô tô tông hàng loạt xe máy

Trước đó, tối 5/5, tài xế Thắng điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Kha Vạn Cân hướng từ cầu vượt Linh Xuân về Bình Thạnh. Khi đến giao lộ Kha Vạn Cân – Dương Văn Cam (đoạn chợ Thủ Đức, TP Thủ Đức) thì bất ngờ lao sang làn đường ngược lại tông hàng loạt xe máy sau đó tông vào cửa cuốn một nhà dân.

Vụ tai nạn khiến 10 xe máy nằm la liệt trên mặt đường, trong đó 5 xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng; 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Du khách và quán Cô Sương đã tìm được tiếng nói chung trong vụ hóa đơn 42,5 triệu đồng

Ngày 6-5, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết thành phố đã mời đại diện nhà hàng, du khách cùng làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành. Tại buổi làm việc, các bên đều mong muốn khép lại vụ việc để yên tâm làm ăn.

Các bên muốn khép lại tranh cãi hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng tại quán Cô Sương. Ảnh: LÊ HIỀN.

Phó chủ tịch TP Nha Trang thông tin các cơ quan ban ngành đang thực hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như chưa niêm yết giá đầy đủ, an toàn thực phẩm.

Ông Phan Thanh Liên cho biết thêm, hai bên đã tìm được tiếng nói chung, thông cảm, thống nhất đồng ý bỏ qua những sai sót không đáng có. Mong muốn nhà hàng trở lại hoạt động bình thường, tốt hơn. Du khách cũng tiếp tục công tác.

Trước đó, ngày 28-4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "tố" quán hải sản Cô Sương (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) "chặt chém" với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho 38 kg hải sản.

Ngay sau khi bị tố, chủ quán Cô Sương đã chuyển trả lại cho đoàn khách 12 triệu đồng, đồng thời xin lỗi vì đã ra món ăn chậm.

Đăng tin bịa đặt về Đại tá Đinh Văn Nơi, 2 người bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 công dân đăng tin, bình luận sai sự thật, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đại tá Đinh Văn Nơi nói riêng và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh nói chung.

Trước đó, ngày 21/3/2022, lợi dụng việc một số trang fanpage facebook đăng tải các bài viết có nội dung về việc Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang, chưa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, N.T.K (SN 1990, trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để bình luận với nội dung bịa đặt trong bài viết của fanpage facebook “Người Quảng Ninh”.

Tại cơ quan Công an, K.T.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm

Cùng ngày, K.T.N (SN 1984, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng sử dụng tài khoản facebook cá nhân để bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong bài viết của fanpage facebook “Tin Tuc Quang Ninh”.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với N.T.K về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; xử phạt 7.500.000 đồng đối với K.T.N về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Bắt 2 nữ giám đốc doanh nghiệp trong vụ đưa hối lộ ở Cục Lãnh sự

Bà Nguyễn Thị Tường Vi và bà Nguyễn Thị Dung Hạnh bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1980 - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam) và Nguyễn Thị Dung Hạnh (SN 1972 - Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19) về tội Đưa hối lộ.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thi hành.

Hiện tại, vụ án nói trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

