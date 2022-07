Tin tức 24h qua: Cô gái trẻ tố bị “kẻ biến thái” sàm sỡ tại Aeon Mall Long Biên

Thứ Tư, ngày 20/07/2022 20:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cô gái trẻ tố bị “kẻ biến thái” sàm sỡ tại Aeon Mall Long Biên; Cách chức Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Cô gái trẻ tố bị “kẻ biến thái” sàm sỡ tại Aeon Mall Long Biên

Chị A. phải nằm viện theo dõi sức khoẻ

Ngày 20/7, một lãnh đạo Công an phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.M.A. (24 tuổi, ở TP.HCM) về việc bị N.Đ.H. (37 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) sàm sỡ, hành hung.

Trong đơn trình báo, chị A cho hay, tối 16/7, chị A cùng bạn tới trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) để mua sắm. Khi chị A đứng ở cổng số 2 của trung tâm thương mại để chờ bạn thì bị H sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

Lúc này, chị A đã phản ứng và chất vấn H nhưng bị người này chửi bới, đánh nhiều lần vào đầu. Người đàn ông này cũng phủ nhận việc sàm sỡ chị A tại thời điểm hành hung cô gái trẻ. Lực lượng an ninh trung tâm thương mại sau đó đã mời tất cả lên phòng làm việc.

“Lúc đầu anh ta phủ nhận việc sàm sỡ, đến khi quản lý trung tâm thương mại nói có camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc thì anh ta mới thừa nhận”, chị A. chia sẻ.

Cách chức Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Bắc thời còn làm Giám đốc Sở Tư Pháp Vĩnh Phúc - Ảnh: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đối với ông Nguyễn Văn Bắc. Ông Bắc được xác định có những vi phạm rất nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của ông Nguyễn Văn Bắc.

Ngoài ra, 2 Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh, cũng đã bị kết luận vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác nên đều đã bị khai trừ Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với 2 người này.

Khởi tố 3 đối tượng vụ cô gái 21 tuổi tử vong sau phẫu thuật nâng mũi

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị can gồm: Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995); Lê Ngọc Anh (SN 1990), Hoàng Minh Phong (SN 1994) về hành vi "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác".

Trước đó, ngày 16/1, ông P.T.Đ (SN 1979, trú tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai) trình báo sự việc con gái là chị P.T.D.H (SN 2001, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, phường Tương Mai, dẫn đến bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an xác định Giang quen Phong qua mạng xã hội, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại tổ 20, phường Tương Mai.

Bản thân Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong.

Nạn nhân bị tử vong sau 2 tháng hôn mê - Ảnh: Facbook

Khoảng tháng 5/2021, chị H. liên hệ với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và đã nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc. Giang thông báo cho Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sĩ gây mê.

Đầu giờ chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ "chui", và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật, do Giang thực hiện.

Sau khoảng 20 phút, Lê Ngọc Anh (là bác sĩ gây mê thuộc 1 bệnh viện ở Hà Nội) nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh sơ cứu và cho chị H. thở oxy, nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến ngày 16/3, chị H. đã tử vong.

Đại tá quân đội làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bình Phước chúc mừng tân Trưởng Ban Tuyên giáo

Ngày 20/7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về việc tiếp nhận ông Vũ Tiến Điền - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước - về công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. Ông Vũ Tiến Điền thay ông Hà Anh Dũng được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Đồng Xoài.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-co-gai-tre-to-bi-ke-bien-thai-sam-so-tai-aeon-mall-long-bien-5...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-co-gai-tre-to-bi-ke-bien-thai-sam-so-tai-aeon-mall-long-bien-502022207201728237.htm