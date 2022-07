Tin tức 24h qua: Cô gái bị sàm sỡ ở khu trọ trình báo gì với công an?

Cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ ở khu trọ đã trình báo công an; Nguyên nhân ban đầu khiến 4 người tử vong sau sự cố ở Công ty Miwon; Lênh đênh trên biển 9 ngày, 4 thuyền viên tàu cá ở Bình Thuận được cứu sống... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cô gái trẻ bị đẩy ngã, sàm sỡ ở khu trọ trình báo gì với công an?

Chiều 19/7, một lãnh đạo Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, truy tìm đối tượng sàm sỡ cô gái trẻ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam.

Theo vị này, cô gái trẻ là bị hại đã đến cơ quan công an làm việc, trình báo vụ việc nói trên. Quá trình làm việc, cô gái cho hay tại thời điểm bị nam thanh niên đẩy ngã, sàm sỡ, cô gái đã hét lên nên đối tượng đã không làm được gì khác, phải bỏ chạy.

Ảnh cắt từ clip: Nam thanh niên sàm sỡ cô gái trẻ trước cửa nhà trọ

Trước đó, trưa 18/7, mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị thanh niên tấn công, đẩy ngã và sàm sỡ ngay khi vừa mở cửa khu nhà trọ. Thực hiện xong hành vi sàm sỡ của mình, thanh niên nói trên đã ngay lập tức bỏ chạy. Sau khi bị tấn công, cô gái đã vội vàng khoá cửa khu nhà trọ rồi đi lên phòng.

Nguyên nhân ban đầu khiến 4 người tử vong, 1 người nhập viện sau sự cố ở Công ty Miwon

Liên quan tới sự cố xảy ra tại công ty Miwon (ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) làm 4 người chết, 1 người nhập viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng thông tin với PV sáng 19/7.

Trao đổi thêm về sự cố, ông Hồ Đại Dũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, ông cùng đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường, đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Theo ông Dũng, bước đầu xác định các nạn nhân gặp nạn do ngạt khí trong lúc vệ sinh hố gas, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Công ty Miwon nơi xảy ra sự việc 4 người tử vong

Trước đó, ngày 18/7, Công ty Miwon (ở Việt Trì, Phú Thọ) thuê một đơn vị môi trường độc lập ở Hà Nội đến vệ sinh hố gas vi sinh. Trong quá trình vệ sinh, 2 công nhân của công ty môi trường này đã gặp sự cố và đã hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, 3 công nhân làm việc gần đó đã nhảy xuống ứng cứu. Sự cố này làm 4 người chết, 1 người nhập viện.

Sau khi nhận tin, 30 cán bộ công an có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 5 nạn nhân bị bất tỉnh dưới hố sâu trên 5m, chứa nhiều chất thải độc hại, không gian chật hẹp, thiếu sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Việc tiếp cận đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Lênh đênh trên biển 9 ngày, 4 thuyền viên tàu cá ở Bình Thuận được cứu sống

Chiều 19/7, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn liên quan đến tàu cá bị mất liên lạc trên biển ngày 10/7. Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết thông tin một tàu cá của tỉnh Bình Định đã cứu vớt được 4 lao động sống sót trên thúng của tàu này.

Tàu BĐBP tham gia cứu nạn. Ảnh PĐ

Sau khi lên tàu, các lao động kể lại lúc đầu trên thúng có bảy người, nhưng có ba người bị chết trong quá trình thúng trôi dạt trên biển nên các lao động bỏ lại xuống biển.

Trước đó, lúc 7 giờ 45 ngày 12/7, BĐBP Bình Thuận nhận được thông tin về việc tàu cá BTh 97478 Ts, do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 ngày 10/7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc.

Khởi tố thêm 6 bị can vụ sai phạm tại Saigon Co.op

Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" do ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).

Cơ quan An ninh đã phối hợp với VKSND TP HCM tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can.

Ông Diệp Dũng thời điểm đương chức

Họ gồm Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc, Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang, trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op. Những người này bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.

Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm khen ngợi cảnh sát dũng cảm cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm đã gửi thư gửi khen ngợi Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị, cá nhân đã kịp thời cứu người trong vụ cháy ở phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm).

Theo đó, khoảng 1h sáng 18/7/2022, xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30m2. Các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên.

Cảnh sát PCCC đã dập tắt lửa ở tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân sinh năm 2004 bị bỏng hiện đang điều trị tại Bệnh viện 103.

